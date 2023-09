On Foot di JW Anderson, in mostra la Londra vista da un fashion designer

L’arte è da sempre una delle ispirazioni che guidano il processo creativo di Jonathan Anderson che, col suo marchio di base a Londra, JW Anderson, (oltre ad essere anche direttore creativo di Loewe) è senza dubbio uno dei più talentuosi fashion designer, oggi riconosciuto a livello internazionale (ne scrivevamo anche qui). L’amore per l’arte e l’artigianalità sono importanti fonti d’ispirazione per il creativo inglese che aveva già curato la mostra Disobedient Bodies, in cui presentava alcune sue stesse opere in conversazione con artisti che spaziavano da Constantin Brancusi, Louise Bourgeois e Alberto Giacometti, Gilbert & George, Tom of Finland, tanto per citarne alcuni. Dal 18 settembre e fino al 28 ottobre 2023, Anderson ha presentato una sua nuova mostra, dal titolo On Foot, presso la galleria Offer Waterman di Mayfair, coincisa con l’arrivo della London Fashion Week in città.

Proprio come Disobedient Bodies, la nuova mostra combina opere d’arte con pezzi provenienti dalla sua collezione con artisti internazionali, tutti chiamati a esplorare la città di Londra che si caratterizza per i forti contrasti e le improbabili giustapposizioni. La mostra si svolge come una passeggiata per le vie di Londra, dalle salubri strade di Mayfair, dove si trova la galleria, ai vicoli provocatoriamente ricchi di storia di Soho, dove ha sede il negozio di JW Anderson. Un progetto che vuole celebrare tutti gli aspetti della città, dal pub al parco, con i corridoi e le scale della galleria che diventano marciapiedi e strade intasate dal traffico con gli skaters che sostano, mentre ceramiche e sculture rappresentano scene affollate.

I piccioni di JW Anderson occupano un magazzino e una panchina quadrata da giardino permetterà ai visitatori di ammirare la sorprendente abbondanza di flora e fauna della città. Per concludere il viaggio, un cast di personaggi diversi racconterà la storia della città in cui vive. In mezzo a tutto questo, le opere di artisti britannici seminali – tra cui Barbara Hepworth, Lucian Freud e David Hockney – sono messe “in dialogo” con una nuova generazione di artisti contemporanei internazionali, da Lynette Yiadom-Boakye a Florian Krewer.

Sempre nel segno dell’ironia sono presenti anche i piccioni, uno spettacolo familiare per le strade di Londra, grazie alla colaborazione con l’artista britannica Anthea Hamilton che ha creato con JW un’edizione speciale “pochette per piccioni”: la clutch sarà presentata sia nella galleria, sia nel negozio di Soho del marchio.

Saranno presenti anche capi di JW Anderson e Loewe, scelti per il modo in cui «Trasformano il corpo e gli conferiscono un potenziale scultoreo». Tanti gli artisti in mostra, tra cui figurano Igshaan Adams, Frank Auerbach, Lynette Yiadom-Boakye, Hans Coper, Shawanda Corbett, Sara Flynn, Anthea Hamilton, Barbara Hepworth, Akiko Hirai, Leon Kossoff, Stanislava Kovalcikova, Florian Krewer, Doron Langberg, Jennifer Lee, L. S. Lowry, Henry Moore, Cedric Morris, Dame Magdalene Odundo, Jem Perucchini, Walter Sickert, Christopher Wood, tra gli altri. Una vera full immersion nella cultura e atmosfera londinese.