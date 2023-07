OneFlag: una riflessione sul confine

L’ intento comune, espresso dall’opera di Agnese Purgatorio Les intermittences du coeur, è quello di andare oltre il confine, oltrepassandolo. Qui il limite assume una qualità umana. Un orizzonte di persone, poste sul confine del Mar Morto, sceglie di non collocarsi né al di qua né al di là dello stesso. Un rifiuto della logica separatista imposta dal confine. Sulle cause delle grandi migrazioni si interroga l’opera di Andrea Nacciarriti, Inhabit, che traendo spunto dalle riflessioni della sociologa Saskia Sassen mette in luce la fragilità del nostro habitat, conferendo al problema dell’abitare una portata globale. Un luogo inospitale.

Talvolta può rivelarsi tale il mondo dello sport, come testimonia l’opera di Giovanni Gaggia The colours of changment, dove la bandiera simbolo della comunità LGBTQIA+ viene lanciata in alto per mezzo di un salto. L’azione simbolica del lancio porta l’attenzione, per elevazione, su problematiche sociali come il bullismo omofobico e transfobico. L’opera anticipa l’azione performativa in programma giovedì 13 luglio in Piazza Martiri della Libertà di Teramo alle 5.39, all’alba di un nuovo giorno.