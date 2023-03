Paratissima presenta “Paratissima Talents” e “LaNotteS’avvicina” di Fabrizio Cicero

“Paratissima” inaugura, a cura di Francesca Canfora e Laura Tota, le mostre Paratissima Talents, fino al 16 aprile 2023, e LaNotteS’avvicina di Fabrizio Cicero, visitabile fino al 23 aprile 2023, entrambe ospitate negli spazi dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center.

Paratissima, fiera torinese dedicata all’arte emergente, ha recentemente ampliato il proprio spazio con le Scuderie e la Manica della Mosca dello storico complesso della Cavallerizza, ridefinendo la sua identità con mostre temporanee, residenze artistiche ed attività culturali.

Nella mostra personale di Fabrizio Cicero (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, 1982) una grande installazione immersiva occupa lo spazio informale della Manica della Mosca della Cavallerizza. Lo spettatore è accolto in un ambiente post apocalittico in cui delle grandi comete, illuminate ad intermittenza ed avvolte dal fumo, sono come precipitate a terra. Le grandi stelle sono formate da lampadine ad incandescenza provenienti da nove luminarie tradizionali del 1980, utilizzate durante le feste locali e poi finite in disuso, che l’artista siciliano ha recuperato e riattivato nel 2016. Il silenzio del grande spazio espositivo, intervallato dal corto circuito degli astri, invita ad una riflessione sul sentimento di disorientamento della società contemporanea, combattuta tra la fascinazione della spinta tecnologica in costante evoluzione e la consapevolezza per la perdita di valori del passato. Le comete appaiono spezzate, ma la loro luce non smette di illuminare lo spazio buio, diventando un simbolo di speranza. La mostra è prodotta da H501.

Le Scuderie della Cavallerizza ospitano Paratissima Talents, mostra collettiva dei 15 artisti premiati durante l’edizione fieristica 2022 Paratissima Circus. Gli artisti in mostra sono: Alessandro Armetta, Federica Balconi, Caos, Walter Dell’Amico, Karen Fabbro, Benita Gikaité, Ize Godlevskis, Christelle Lacombe, Simone Massafra, Giorgia Pastorelli, Sophia Ruffini, Sonia Scaccabarozzi, Beatrice Speranza, Giuliana Storino, Marco Vigneti. Le opere selezionate vanno dalla pittura ad olio all’installazione, dalla scultura alla fotografia, coinvolgendo differenti tecniche e stili.