Primapersonaplurale, Giacomo Giovannetti in mostra al FIUTO Art Space

Giacomo Giovannetti, classe 1983, è un artista viaggiatore che ha fatto del dialogo tra culture e tra luoghi reali o metaforici, distanti, la sua principale fonte di ispirazione. Fino al 4 novembre le sue opere saranno in mostra alla galleria FIUTO Art Space di Ripatransone, provincia di Ascoli Piceno, nicchia sacra nel cuore del paese ideata dall’artista e curatore Alex Urso. L’obiettivo dello spazio? Ospitare a cadenza regolare mostre di artisti giovani, affermati e mid-career, convergendo nel piccolo Comune dell’ascolano alcune delle figure più interessanti dello scenario contemporaneo.

Il progetto in mostra è proprio il risultato di un “gioco a due” tra lo stesso artista e la figlia Nina, accolta all’interno del processo creativo come co-autrice dei lavori. Nina è musa e madrina. È lei stessa che invita l’artista a svincolarsi da ogni costruzione mentale, spingendolo a vivere l’evento della creazione con stupore e desiderio primordiale.

Le opere, esposte al pubblico per la prima volta, si presentano come un gioco compositivo dinamico con stratificazioni di forme, macchie colorate, fotografie, elementi testuali e immagini di cultura popolare. Cariche di colore e di significati celati, le carte della bambina si relazionano alle lastre di plexiglass sovrapposte dall’artista. Ogni opera di Giacomo Giovannetti si presenta come un pastiche di sottocodici, registri, lingue e stili diversi.

La mostra sarà aperta al pubblico il mercoledì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 10 alle 13, e dalle 17 alle 19:30. Possibili visite previo appuntamento sul sito dell’art space.