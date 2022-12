RETINA, la nuova mostra collettiva della galleria InQuadro a Roma

Venerdì 16 dicembre 2022, dalle 19 alle 22:30, in via Alberto Ascari 255, in occasione della nuova edizione di RAW Art Night, l’attesissima notte bianca dell’arte organizzata e promossa da Rome Art Week, la galleria d’arte contemporanea InQuadro Affordable Art presenta al pubblico la mostra collettiva “RETINA”: un inedito percorso espositivo, interamente dedicato a quattro artisti romani, che si fonda su una struttura “reticolare” fortemente legata all’estetica dell’astrattismo geometrico moderno e, idealmente, si pone in continuità con le superfici integrative del maestro Enzo Cacciola (nella misura in cui si avvia una dialettica tra la parete e gli spazi vuoti della struttura).

Gli artisti ospiti della galleria sono: Giulio Marchetti, artista visuale noto per i suoi interventi mediali dalla natura poliedrica, Alessandro Marziano, pittore, Mara Celani, architetto, e Alessandro Croce, artista e sound designer. Marchetti interviene nella mostra con una brillante opera ambientalista, un dialogo onirico tra uomo e natura; Marziano con un lavoro di vocazione pop che denuncia l’ambigua sovrapposizione tra vita quotidiana e realtà virtuale; Celani con il prodotto visuale di una ricercata tecnica fotografica che, seppur dentro gli argini concettuali del paesaggio, riesce a spaziare dal figurativo all’astratto; Croce con un fine collage rotelliano che suona come un inno all’arte urbana.

La mostra “Retina” sarà visitabile dal 16 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, a ingresso libero.