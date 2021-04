‘Soglie 2018_2020’: Raffaele Cioffi al MAC di Lissone. Le parole del curatore

Al MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, poco distante da Milano, riapre al pubblico la personale di Raffaele Cioffi (1971, Desio) “Soglie 2018-2020”, a cura di Alberto Barranco di Valdivieso (fino al 23 maggio 2021).

L’artista espone per la prima volta al MAC di Lissone, «la città dove ha sviluppato gli ultimi anni di ricerca. La mostra “Soglie 2018_2020” – ha spiegato il museo – presenta lavori inediti degli ultimi due anni e, soprattutto, grandi tele realizzate appositamente per gli spazi del Museo, opere che aprono un capitolo nuovo nel percorso dell’artista; un lavoro di grande accuratezza, che esprime esiti di una raggiunta maturità intellettuale, pur conservando l’istinto sensuale per la disciplina pittorica che da sempre alimenta il suo impegno».

Domenica 16 maggio 2021, alle 18.00, al museo sarà presentato il volume curato da Alberto Barranco di Valdivieso Conversazione con un pittore contemporaneo. Raffaele Cioffi (Bellavite Editore, Missaglia, Lucca), che racconta il lavoro dell’artista a partire dagli anni Novanta ad oggi.

L’ingresso al museo è libero, previa prenotazione telefonia ai numeri 039 2145174 e 039 7397202 o inviando una mail all’indirizzo: prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it

Intervista a Alberto Barranco di Valdivieso, curatore

Come è nata la mostra di Raffaele Cioffi al MAC di Lissone?

«Seguo Cioffi da diverso tempo perché ravviso nel suo lavoro alcuni elementi fondamentali: sincerità intellettuale, spirito di ricerca, complessità di temi e soprattutto coerenza. Tutto questo sfocia in una pittura misurata, calibrata eppure chiaramente diretta da una spinta onirica fortissima, una pittura che risolve in modo astratto il tema della narrazione metafisica. La mostra nasce dalla volontà di esprimere, in una sede istituzionale e della stessa città ove ha lo studio l’artista, Lissone appunto, l’affermazione dell’ultimo percorso pittorico dell’artista. Un percorso iniziato, nei suoi primi assunti, con la mostra “Luce dipinta” presentata a Francoforte, ma delineata successivamente nelle sue forme attuali con “Vapors of Light” del 2018, da me curata a Milano, che segna un cambiamento deciso rispetto alla linea di ricerca dei suoi “periodi” pittorici precedenti.

La mostra attualmente al MAC è il risultato di una mia lettura attenta del mondo dell’autore che dura, come dicevo da qualche anno, attraverso la frequentazione del suo studio, approfondendo con lui gli aspetti più vari della sua esperienza di artista e di uomo, cercando di chiarirne i riferimenti e gli intenti. Favorendo direttamente lo sviluppo di questa sua nuova direzione espressiva, caratterizzata dalla porosità cromatica e dalla profondità dei piani pittorici, attraverso un segno che vibra in tutte le direzioni agglomerandosi e disperdendosi in aloni di pigmento che sembrano polverizzarsi in pagliette sottilissime. Un esito diverso rispetto alla sua pittura precedente, caratterizzata dall’impronta cromaticamente densa, quasi timbrica, e dal verso di una pennellata verticale dalla forte impronta, che sono sempre stati la sua cifra espressiva».

Quali aspetti della ricerca di Cioffi emergono, in particolare, dal percorso espositivo?

«La mostra offre al pubblico una esperienza emblematica della pittura più attuale di Cioffi attraverso tele di diverso formato, anche di notevoli dimensioni come l’opera Oltre la barriera di oltre sei metri quadrati; opere avvolgenti, che spingono lo spettatore a immaginare di oltrepassare fisicamente lo spazio fisico dell’opera, oltre soglie misteriose, verso un altro piano spazio-esistenziale.

In questo allestimento ho voluto trarre dalla mia esperienza di architetto il senso di un dialogo dinamico con l’ambiente espositivo, in questo caso articolato dalla planimetria irregolare del museo che ha permesso di creare un rapporto calibrato tra i gruppi di opere e le superfici, dunque tra spazio espositivo e spazi della pittura; operazione a mio avviso fondamentale per una fruizione efficace e intensa di una mostra come questa».

Può riassumerci, in estrema sintesi, i cardini della ricerca dell’artista?

«Raffaele Cioffi, dopo trent’anni di attività e di sperimentazione, continua a credere nella pittura. Pittura fatta di semplice tela, di pennelli e pigmenti; un metodo antico, primitivo e molto umano che pur con le lusinghe di una tecnologia che sempre più spesso vuole sostituire l’individuale emozione con la sensazione generalizzata dalla condivisione massificante, rimane uno strumento straordinario e primario di libertà espressiva originale. Cioffi costruisce delle “macchine pittoriche” che attraverso il movimento della pittura e del colore aprono allo spettatore passaggi inter-dimensionali, cioè che spingono lo spettatore a immaginare di oltrepassare fisicamente lo spazio fisico dell’opera verso un altro piano esistenziale. In lui vi è senz’altro un verso fortemente spirituale e metafisico, che attraverso la pittura cerca di frantumarne l’essenza fisica di oggetto per rendere immagini che ognuno di noi, singolarmente, richiama nella sua mente e nella sua fantasia, che creano un altro tempo e un altro spazio in quello stesso momento di fruizione. In Cioffi, artista con una preparazione storica e di studio senz’altro rilevata, sussiste la “digestione” dell’Impressionismo, delle ricerche di Lucio Fontana, di Mark Rothko, di Gerhard Richter e di Piero Dorazio ma anche la pittura evanescente e spirituale di Valentino Vago, la ricerca aniconica rigorosa di Claudio Verna e i riflessi ambigui e sfuggenti di Claudio Olivieri, maestri che ha frequentato e con cui ha anche lavorato».