Studio La Città: ‘Today I would like to be a tree’. Le parole di Hélène de Franchis

A Verona Studio La Città ha da poco presentato la collettiva “Today I would like to be a Tree” con opere di Abed Al Kadiri, Eelco Brand, Jacob Hashimoto, Izima Kaoru, Franco Passalacqua, Roberto Pugliese, Lucas Reiner, Mario Schifano, Giorgia Severi. Andre Woodward (fino al 20 maggio 2021).

Le parole di Hélène de Franchis, fondatrice di Studio La Città

La nascita della mostra è collegata a due eventi molto particolari, che cosa vi ha indotto a renderli punto di partenza per una mostra?

«La mostra sugli alberi era programmata per settembre, poi sono successe due cose importanti che mi hanno fatto cambiare data. La prima è la tempesta che ha sradicato moltissimi alberi a Verona nell’agosto del 2020 e la seconda l’esplosione che ha distrutto la zona del porto a Beirut nello stesso periodo. Uno degli artisti libanesi dopo quel disastro ha disegnato, su uno dei muri rimasti della galleria, una foresta a carboncino su carta che ha poi diviso in fogli 70×100 e venduto via internet per contribuire alla riparazione e alla riabilitazione del maggior numero possibile di edifici colpiti dall’esplosione. Il titolo della foresta era Today I would like to be a tree.

Infine quando recentemente anche i due cedri cinquantenari sono spariti dal nostro “cortile” alla Galtarossa, ho pensato che era il momento giusto per anticipare la mostra di settembre».

Perno della mostra è l’albero, quale varietà di riflessioni su questo elemento emergono con maggiore forza dal percorso espositivo? Come avete scelto gli artisti e le opere?

«Come per la mostra sulla ceramica e il cemento, ho voluto utilizzare opere che fanno parte della mia collezione e opere che ho in magazzino. Ho intrapreso questa modalità durante il periodo di maggiore chiusura della pandemia. È un modo per ripensare alle scelte fatte in passato e vederle insieme alle scelte recenti, riguardare opere nascoste in magazzino con occhi diversi e poterle allestire con altre che mai avrei pensato di poter abbinare.

È stato un esercizio che mi ha fatto pensare ma anche divertire. Ci sono però anche delle novità, come le opere di Abed Al Kadiri venute appositamente dal Libano che hanno dato il titolo alla mostra, i piccoli alberi di Lucas Reiner, delicatissimi e raffinati. Reiner mi era stato presentato da Lawrence Carroll anni fa, ma poi non c’era mai stata l’occasione di lavorare insieme. In questo caso sapendo che lui dipingeva quasi sempre gli alberi, gli ho chiesto di mandarmi delle opere. Non avrei mai pensato di poterli inserire in una mostra con lavori di grandi dimensioni come l’albero di Jacob Hashimoto, ormai un’icona, o la famosa foto di Izima Kaoru o la Palma di Schifano. Eppure tutto funziona: i video del 2004 di Eelco Brand o le tele delle foreste di Franco Passalacqua della fine degli anni ’90. In più c’è una novità assoluta, arrivata il giorno prima dell’inaugurazione, sono due tele ad olio e acrilico di Jacob Hashimoto. Abituati a vedere solo i suoi aquiloni queste opere sono state sorprendenti.

All’esterno sul muro dell’ingresso c’è poi un grande albero disegnato da Alice Montioli che accoglie i visitatori e una musica che Steve Roden aveva composto per la galleria ai Filippini: gli speaker, collocati in mezzo alle piante del cortile, la diffondevano come se fosse il suono degli insetti. Non descrivo una ad una tutte le opere per dare la possibilità ai visitatori di scoprire il resto».

Quale sarà il programma espositivo di Studio La Città per i prossimi mesi?

«La prossima mostra, il 5 giugno, sperando che sarà possibile spostarsi da regione a regione, sarà “I am one acquainted with the night” in collaborazione con la Galleria Tanit di Beirut. Sarà una mostra importante, tutte le opere vengono dal Libano. L’intento è quello di ricordare al resto del mondo in che situazione si è trovata la città e le difficoltà nelle quali si trova ancora, dopo la terribile esplosione. Contemporaneamente proietteremo un video storico del 1991, quando Gabriele Basilico andò a fotografare la città distrutta dopo la guerra della fine degli anni ’80». (SC)