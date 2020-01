Ulrich Erben, Sein Essere | Galleria Studio G7

Si intitola, “Sein, Essere” la mostra che segna il ritorno allo Studio G7 di Bologna della grande pittura di Ulrich Erben (Dusseldorf, 1940), seguendo le recenti personali dell’artista a Berlino, Londra e Bottdrop.

Con questo progetto, la galleria bolognese tiene salda e impreziosisce di un nuovo tassello la sua ricerca attorno alla pittura astratta tra gli anni Settanta ad oggi, continuando la nuove stagione espositiva tra nuove proposte e grandi ritorni. Il ritorno di Erben allo Studio G7, infatti, segue quello di Giulio Paolini, protagonista di un evento espositivo che l’ha visto in un confronto con l’opera del giovane Jacopo Mazzonelli. La mostra “Sein, Essere”, a cura di Pieter Friese, racconta gli esiti più recenti dell’arte del maestro tedesco, che oggi divide la sua vita tra la nativa Dusseldorf e l’Italia, nella tranquillità del piccolo borgo di Civita di Bagnoregio. Le sue opere ci accolgono in uno spazio che si modula tra colori tenui e geometrie, costruito e scandito da vibranti partiture luminose che alle pareti si mostrano solide come architetture.

Cinque grandi tele segnano l’allestimento che si mostra calibrato per accogliere una pittura elegante e monocroma, che si fondata su movimenti regolari che si basano su variazione minime di luce e di saturazione del colore, sulla sovrapposizione di campiture che inganna l’occhio, creando percezioni di profondità alterne. «Quando li si guarda, succede qualcosa su cui lì per lì non ci si ferma a riflettere, eppure quel qualcosa succede», scrive Friese. «L’occhio è costantemente in movimento, non trova pace. […] Si aprono talora spazi interni all’immagine nei quali superfici geometriche che sembrano librarsi davanti a un continuum di diverso colore all’improvviso ci inducono a percepirli alla stregua di immagini cangianti, suscettibili di molteplici interpretazioni».

L’arte di Erben così diafana eppur così potente, appare come una visione che indirizza lo sguardo di chi la osserva verso un’introspezione profonda. Si è immersi in uno stato contemplativo sospeso, condotti in un momento di contatto intimo con il proprio io, il proprio essere, il proprio sein.

Leonardo Regano

mostra visitata il 29 novembre

Dal 29 novembre al 18 gennaio 2020

Ulirch Erben – Sein, Essere

Galleria Studio G7

via di Val d’Aposa 4A, Bologna

