Venice Glass Week: una ventata di Finlandia, alla Bel Air Fine Art

Una ventata di freschezza per la mostra “FRESH” alla Bel Air Fine Art di Dorsoduro, luogo raccolto lungo la strada che conduce al Guggenheim, dove hanno preso dimora per questa Glass Week i lavori di otto artiste finlandesi direttamente implicate nella produzione vetraria o ideatrici di pezzi in questo materiale.

Quello che è nato è un panorama coerente di elementi spesso in dialogo con il mondo naturale, vissuto con quell’intimità densa di mistero a cui l’arte nordica ci ha abituato. Il respiro dei sassi in equilibrio, tipici della Land Art più spontanea, si trasforma in forme di vetro che hanno inglobato i colori degli insetti, nel lavoro di Camilla Moberg. Anna-Kaisa Kukkonen-Madi crea delle isole che galleggiano nel vetro trasparente creando bolle in sfumature di blu che si stagliano su orizzonti oblunghi. I misteri delle meraviglie naturali si svelano nelle sculture circolari di Helmi Remes, mentre i virtuosismi di Marja Hepo-Aho, che lavora il vetro direttamente e ne combina la forma con materiali in evidente contrasto con la sua fragilità, dalla pietra al legno, passando per ritrovamenti naturali di vario genere, stupiscono l’osservatore.

Si fa un passo verso la forma umana e le culture che da essa sprigionano con il lavoro della fondatrice del gruppo FRESH, Sini Majuri, donna dalla carriera scintillante, che ha scelto di combinare il vetro con rappresentazioni fumettistiche innestate, come nei pezzi in mostra, all’interno di vasi scultura di grande impatto. Più ironica Paula Pääkkönen, classe 1990, che usa il vetro per ricreare dei ghiaccioli un po’ morsi e dai colori sgargianti, mentre Anna Schroderus propone una ricerca della forma che persegue attraverso la soffiatura, pratica che lei stessa definisce olistica, un’esperienza sia mentalmente che fisicamente coinvolgente. Forme definite, dai colori netti e dagli innesti puliti per Anu Penttinen, che viene guidata, nella sua ricerca, dal tentativo di far convivere ordine e disordine attraverso la materia vetro.

Il variegato gruppo di artiste, oltre alla mostra, proporrà nella settimana della Glass Week una serie di dimostrazioni di lavorazione del vetro a Murano nelle fornaci di Berengo Studio e Wave Murano Glass, mentre all’Hotel Saturnia International verranno proposte delle Lectures tenute dalle stesse artiste. Mondo interessante in cui immergersi, quello di FRESH, in cui il vetro contemporaneo finlandese trova momenti di scambio, contatto e relazione importanti e operativi.