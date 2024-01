Viaggi di Luce, Claudio Parmiggiani e Abel Herrero in dialogo a Firenze

Due ricerche orientate all’essenza, tese ai limiti della rappresentazione, che convergono in un unico Viaggio di Luce: questo il titolo della mostra che mette in dialogo le opere di Claudio Parmiggiani e Abel Herrero. Presentata dal Museo Novecento di Firenze, curata da Sergio Risaliti e organizzata da MUS.E e Associazione Kontainer, la mostra è visitabile alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, prorogata fino al 20 febbraio. Inoltre, sabato, 10 febbraio, alle 18:30, presso il Cinema La Compagnia, si terrà la lectio magistralis di Massimo Recalcati dal titolo Viaggio di luce introdotta dal direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti.

Se il dialogo proposta dalla mostra è inedito, le premesse si possono rintracciare già diversi anni, nel 2006, quando Abel Herrero decise di ospitare e curare al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana l’installazione Silencio a voz alta di Claudio Parmiggiani, la più grande Delocazione ambientale mai realizzata dall’artista, celebre per le sue opere di cenere e fumo realizzate a partire dal 1970. Quella collaborazione artistica, coronata a Cuba, è stata rielaborata a Firenze, in forma compiutamente espositiva, in un unico spazio condiviso nel quale le opere dei due artisti possono confluire.

Nella Galleria delle Carrozze, quattro grandi barche sembrano sospese nella direzione, di andata o di ritorno, in ogni caso di allontanamento. «Come memorie di un viaggio, sono quasi diventate ombre di se stesse. Viaggiano nell’immobilità», si legge nel testo che accompagna la mostra. «Non ho una concezione nichilista della vita perché non so nemmeno cosa sia la vita. Sento che è un grande dono; il dono di poter osservare il mondo, di poter osservare gli occhi di un mio simile, il miracolo di poter camminare su questa terra», ha spiegato Claudio Parmiggiani che, nella sua lunga carriera, avviata negli anni ’60, ha incrociato l’Arte Povera il Concettuale.

Alle pareti sono quindi esposte le grandi tele monocrome di Abel Herrero, sulle quali le superfici si agitano come in un mare di colore. Herrero opera una riappropriazione in chiave contemporanea del classico soggetto della veduta marina, che qui diventa una rappresentazione della condizione umana, «Un paesaggio della società massificata e dell’ideologia del produce-consuma-produce… Paesaggio dell’assimilazione passiva, della sopportazione della dottrina dell’alienazione e dell’impossibilità di accedere alla contemplazione in quanto categoria psicologia sempre più negata», nelle parole dell’artista di origini cubane e di base in Italia.

«Un intenso dialogo dove l’opera di Parmiggiani, installata ma fortemente improntata sulla narrazione pittorica, subisce una metamorfosi che tramuta l’andamento orizzontale delle quattro sculture, cariche di pigmenti colorati, in una catarsi verticale fatta di grandi tele sature di colore puro, di pura luce».

Biografia di Claudio Parmiggiani

Nato a Luzzara, nel 1943, Claudio Parmiggiani si è formato all’Istituto di Belle Arti di Modena. Giovanissimo, frequentò Giorgio Morandi e cominciò a utilizzare per le sue opere calchi in gesso dipinti, definiti dall’artista “pitture scolpite”. Nel 1965 realizzò la sua prima mostra alla libreria Feltrinelli di Bologna, nello stesso periodo si avvicinava al Gruppo 63, a “il verri” di Luciano Anceschi, mentre a Milano intratteneva rapporti con Vincenzo Agnetti ed Emilio Villa con il quale stabilì un lungo sodalizio.