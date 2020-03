What I’ve Seen So Far | Dorothy Circus Gallery

La galleria Dorothy Circus, con sede a Roma e a Londra, apre per la prima volta i suoi spazi ad una collettiva di fotografi d’avanguardia, con inaugurazioni nelle due capitali, dal titolo: ‘What I’ve Seen So Far’. A Roma come a Londra dodici fotografi esporranno i loro lavori frutto di sensibilità e tecniche diverse. Fotografi già noti come Billy Kidd, Caitlin Cronenberg, Laurent Cherere saranno accanto a emergenti di valore provenienti da tutto il mondo come Iness Rychlik, Jessie Herzog, Karel Chladek, Arash Radpour e Anka Zhuravleva e non mancheranno i giovani talenti italiani Giuseppe Gradella, Peppe Tortora, Claudia Pasanisi e Mirko Viglino.

“L’iniziativa che va sotto il nome Grey Circus – ci dice Alexandra Mazzanti direttrice della galleria – nasce per presentare i lavori di fotografi che abbiamo selezionato con Valentina Ilardi di Grey Magazine. Grey Circus vuole proporsi come rassegna annuale che faccia il punto sulla fotografia nell’arte contemporanea a livello internazionale”. Questa prima edizione ne è un esempio che merita l’attenzione dei colleghi professionisti, dei collezionisti e degli appassionati di fotografia in genere.

L’attenzione scaturisce dalla qualità delle fotografie esposte e dalla creatività degli artisti che le hanno realizzate.

Colpiscono le immagini provocanti della polacca Iness Rychlik, che ama ritrarsi in atteggiamenti erotici non privi di crudeltà. Il canadese Karen Chladek frequentatore assiduo di locali notturni che riesce a cogliere attimi di intimità delle coppie che li frequentano: un curioso ‘inviato della notte!’ per le testate per cui lavora. Anche il materiale utilizzato è frutto di un’accurata ricerca. Giuseppe Gradella ad esempio per dare più liquidità ai suoi ritratti sfocati usa una carta perlata da 250 grammi. Le ragazze dell’iraniano Arash Radpour sdraiate su letti e divani attirano per la loro solo apparente normalità. Peppe Tortora che espone foto sul tema del Circo in omaggio alla galleria che lo ospita, ci informa sull’uso di nuove lenti prismatiche che sta sperimentando e sul suo primo film in fase di lavorazione. Il fotoreporter Mirko Viglino ha seguito vari gruppi di ‘ghost hunters’,documentando con le sue foto le spedizioni alla ricerche di presenze nel mondo del paranormale. E proprio con una sua foto sembra averne scoperta una.

Sono queste solo alcune delle storie raccontate da questi professionisti dell’immagine.

Ecco dunque l’occasione per vedere cosa sono stati in grado di produrre questi dodici fotografi molto diversi, ma uniti dalla passione per il loro lavoro e per la prima volta insieme.

Pierluigi Sacconi

Mostra visitata il 15 febbraio 2020

Dal 15 febbraio al 14 marzo 2020

Via dei Pettinari 76Roma

Tel. +39 06 68805928

Info@dorothycircusgallery.com, dorothycircusgallery.it