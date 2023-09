Guelfi e Ghibellini? Non proprio ma quasi ci siamo, perché a Firenze le discussioni possono arrivare a toni decisamente accesi, coinvolgendo fazioni anche trasversali. In questo caso, i vessilli contrapposti sono quelli dei musei, o meglio, dei direttori. Da un lato, Eike Schmidt, a capo delle Gallerie degli Uffizi dal novembre 2015 e giunto a scadenza del secondo mandato, che qualche giorno fa, in una intervista al Corriere Fiorentino, non ha certo usato versi da dolce stil novo per commentare lo stato in cui versa il capoluogo toscano e la condizione delle istituzioni museali.

Se la città è sporca e insicura, preda di un turismo «Mordi e sfuggi», sul versante culturale il quadro non è affatto felice. Commentando l’importanza di valorizzare la produzione artistica contemporanea anche per la città culla del Rinascimento, Schmidt ha definito programmazione del Museo Novecento come «Una politica costosa e sbagliata. Vengono portati artisti affermati, attraverso le grandi gallerie internazionali. Invece Firenze, come negli anni ‘70, dovrebbe fare da centro di produzione». «Il Museo Novecento, in genere, porta nomi già affermati. E poi non ho capito con che criterio opera una selezione dei nomi, mi pare casuale», ha continuato Schmidt, chiamando dunque in causa l’Associazione Mus.e, che cura il patrimonio dei Musei Civici Fiorentini, e pur senza citarlo direttamente il direttore del Museo situato negli spazi dell’antico Spedale delle Leopoldine, in Piazza Santa Maria Novella, sparando un po’ nel mucchio ma andando a colpire nel portafogli: «Poi lì c’è un altro scandalo: il direttore di uno dei musei meno visitati a Firenze prende 120 mila euro (è il secondo direttore di museo più pagato in Italia, il primo è proprio Eike Schmidt, 145mila euro lordi l’anno, ndr) e chi lavora con lui 5 euro l’ora».

Dunque, dall’altro lato, troviamo Sergio Risaliti, che ha risposto per le rime dalle pagine della Repubblica: «Se vuole fare politica si dimetta, ma se la sua avventura inizia gettando fango sui colleghi, rischia di far peggio dell’alluvione». Si tratta dunque di preparazione alla campagna elettorale? Nel 2024 a Firenze si terranno le elezioni amministrative e Dario Nardella, arrivato al secondo mandato, non potrà ripresentarsi. I candidati del centrodestra e centrosinistra non sono ancora stati resi noti ma è stato lo stesso Schmidt, nella sua intervista della discordia al Corriere Fiorentino, ad alludere, nemmeno troppo velatamente, a una sua corsa a Palazzo Vecchio. Ma non nello stile di Nardella contro gli ambientalisti, visto che Schmidt sarebbe in area Fratelli d’Italia. Dal canto suo, Risaliti, presenza gradita all’attuale amministrazione comunale, avrebbe avanzato anche la candidatura per gli Uffizi, succedendo dunque proprio a Schmidt.

Schmidt vs Risaliti: l’appello del mondo dell’arte e della cultura

Come era prevedibile, il fuoco della querelle è divampato in città e sulla questione sono intervenuti artisti, intellettuali, critici e storici dell’arte, firmatari di una lettera di supporto a favore di Risaliti, che riceviamo e pubblichiamo integralmente.

«In merito all’ intervista di Chiara Dino a Eike Schmidt, pubblicata nel «Corriere fiorentino» del 14 settembre scorso, in qualità di artisti, intellettuali, critici e storici dell’arte, ma anche di semplici cittadini, vogliamo esprimere il nostro disagio riguardo a quanto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, sul quale circolano le voci di possibile candidatura a sindaco proposto da FdI, ha formulato nei confronti del direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti.

Precisiamo che la nostra lettera non vuole essere una difesa di Risaliti, il quale ha già replicato a Schmidt nell’intervista di Elisabetta Berti su «La Repubblica» del 15 settembre. La disputa è solo uno spunto, seppur serio, per un appello che – ci teniamo a sottolinearlo – non è il frutto di uno schieramento politico, è indipendente dalle contrapposizioni dei partiti, ma esprime la necessità di riportare il dibattito culturale di una città come Firenze su un altro piano e un tono diverso da quello da social network al quale siamo stati abituati negli ultimi anni.

Nel suo attacco a Risaliti, Schmidt ha di fatto formulato, con la scusa di avere a cuore gli indirizzi dell’arte contemporanea in città, un attacco allo schieramento politico di Dario Nardella, che lo ha però portato a affermazioni che molto sorprendono da parte di un rappresentante di una istituzione del ministero. Infatti, prima di lanciarsi in campagna elettorale, Schmidt dovrebbe forse aspettare di lasciare il suo mandato di direttore di un museo pubblico, alla cui direzione è peraltro giunto grazie al ministro del governo precedente, Dario Franceschini (oltre a esser stato riconfermato nel 2022 per il secondo mandato, presidente del FEC, Fondo Edifici di Culto, con un incarico retribuito dal Ministero degli Interni). E a questo punto, ci chiediamo se, dato lo spirito italico vigente, potrebbe mutare il suo nome in Italo Svevo (il cui nome era Aron Hector Schmitz).

Tornando all’intervista, molto stupisce leggere che Schmidt, senza esser stato invitato a farlo, abbia disquisito su quanto il direttore del Museo Novecento prenda come stipendio. Giudicare lo stipendio di un collega, è qualcosa che, in uno stato dignitoso, prevederebbe il richiamo del Ministro dei beni culturali.

Vi sono poi affermazioni quantomeno curiose sul piano ‘scientifico culturale’. Nel paragonare l’attività del museo Novecento a Palazzo Strozzi, Schmidt accusa Risaliti di organizzare mostre blockbuster (ci chiediamo se ritenga Giulio Paolini o Cecily Brown – per citare due nomi di generazioni diverse – artisti che rientrino in questa categoria); la giornalista replica allora ricordando a Schmidt che è semmai palazzo Strozzi a puntare su grandi nomi. A quel punto il direttore risponde che nello spazio della Strozzina si fanno, però, «mostre di ricerca». Ci chiediamo allora da quanti anni Eike Schmidt non metta piede alla Strozzina, poiché dalla partenza di Franziska Nori nel 2014, quegli spazi accolgono perlopiù prolungamenti della mostra che si tiene al piano superiore.

Ricordiamo invece al direttore degli Uffizi che l’attività di Risaliti nel museo annovera progetti che prevedono sempre in contemporaneo proposte diverse: esposizioni di artisti della collezione permanente del museo, quella di Alberto Della Ragione (Mario Mafai, Filippo De Pisis, Lucio Fontana etc….). Collezione che forse Schmidt poco ricorda nella sua ricchezza, se afferma che le uniche opere d’arte del Novecento a Firenze si possono vedere solo nel museo privato di Roberto Casamonti. Gli artisti del Novecento sono spesso occasione di confronto con artisti dell’oggi, di generazioni differenti, come nel caso, per De Pisis, di Giulio Paolini e Luca Vitone. Vi sono poi le mostre di artisti del XX secolo, come è nella missione del museo, quali Piero Manzoni, Emilio Vedova, Vincenzo Agnetti o Fabio Mauri o iniziative attente alle presenze nel territorio, quali Maurizio Nannucci, Marco Bagnoli, Remo Salvadori, Paolo Parisi, Riccardo Guarneri, Massimo Nannucci, Francesca Banchelli, Emanuele Becheri, Giulia Cenci, Vinicio Berti, Francesco Carone, Paolo Masi; mostre di artisti stranieri celebri, ma non certo block buster, da Josè Davila a Ulla Von Brandemburg, da McArthur Binion a Allan Kaprov e tantissime giovani proposte, da Rebecca Moccia a Elena Mazzi, oltre a uno sguardo sul mondo dell’architettura ( da Leonardo Ricci a Michele de Lucchi, da Mario Cucinella a Adolfo Natalini etc..). Basta d’altronde consultare il sito del museo, dove è anche documentata l’attività di conferenze, convegni e proiezioni di film che il museo svolge. Il tutto con risorse provenienti in gran parte da fundraising.

In conclusione, al di là di queste pur necessarie puntualizzazioni e senza entrare qui invece nel merito dell’operato di Eike Schmidt, auspichiamo che Firenze ritrovi la dignità di dibattito culturale andato smarrito nelle sedi specifiche, coinvolgendo anche le istituzioni universitarie tanto denigrate dalla nuova concezione del museo-azienda. La presente lettera muove dal desiderio di uscire da una logica di opposizione e di concorrenza a colpi bassi fra le istituzioni culturali cittadine, che dovrebbero invece lavorare insieme per rendere più alto e complesso il livello di una città ormai solo dominata dai turisti. E, proprio in questo lavoro comune, renderla più vivibile.

In ordine alfabetico:

Margherita Abbozzo, artista, storica dell’arte e docente

Mara Amorevoli, giornalista

Franco Ancillotti, architetto

Laura Andreini, architetto e docente della Facoltà di Architettura di Firenze

Marcella Anglani, storica dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Francesca Banchelli, artista

Marco Bazzini, storico e critico d’arte

Chiara Bettazzi, artista

Domenico Bianchi, artista

David Bianco, storico dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Lorenzo Bruni, storico dell’arte, curatore e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Serena Burgisser, Project Manager European University Institute, Firenze

Christian Caliandro, storico dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Marcella Cangioli, storica dell’arte e presidente Associazione Città Nascosta, Firenze

Silvia Cangioli, storica dell’arte

Francesco Carone, artista

Laura Cherubini, storica dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Saretto Cincinelli, curatore

Guido Ciompi, architetto

Massimo Ceccherini, imprenditore

Tommaso Casini, storico dell’arte e docente alla Università IULM, Milano

Serena Conti, artista e vide direttrice Accademia di Belle Arti di Firenze

Bettina Della Casa, direttrice Fondazione Paolini e curatrice

Daniela De Lorenzo, artista

Ilaria Della Monica, storica dell’arte

Luca Dini, presidente Fabbrica Europa

Giacinto Di Pietrantonio, critico, curatore e docente Accademia di Belle Arti di Brera

Carlo Falciani, storico dell’arte, curatore e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Raffaella Fanfani, architetto

Tiziana Frescobaldi, collezionista

Letizia Fuochi, cantautrice e storica

Alessandra Galletta, autrice e regista

Giulia Gueci, storica dell’arte e docente

Giovanni Iovane, storico dell’arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Stefano Karadjov, direttore Fondazione Musei Brescia

Nicoletta Leonardi, storica dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Brera di Milano

Sylvie Levantal, storica dell’arte, Associazione Città Nascosta, Firenze

Laura Lombardi, storica dell’arte, docente Accademia di Belle Arti di Firenze, giornalista

Lucia Mannini, storica dell’arte, curatrice e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Max Mondini, artista

Sandro Mussida, artista e curatore

Massimo Nannucci, artista

Arabella Natalini, storica dell’arte e direttrice del Museo degli Innocenti di Firenze

Paola Nicita, storica dell’arte e docente

Giancarlo Norese, artista e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Marco Paoli, fotografo

Giulio Paolini, artista

Paolo Parisi, artista e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

pantani-surace, artisti e docenti Accademia di Belle Arti di Firenze

Alberto Pecci, imprenditore e collezionista

Alessandra Pecci, archeologa

Giovanna Pecci, architetto

Roberta Pecci, imprenditrice

Sibilla Pierallini, archeologa e docente

Susanna Ragionieri, storica dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Olivia Salvadori, artista e curatrice

Paola Salvadori, collezionista

Rebecca Salvadori, artista e curatrice

Riccardo Sandiford, musicista

Giandomenico Semeraro, storico dell’arte e docente Accademia di Belle Arti di Firenze

Emanuela Sesti, storica dell’arte

Bruna Maria Tomasello, storica dell’arte

Cristiana Vannini, architetto

Giorgio Van Straten, scrittore

Stefano Velotti, filosofo e docente all’ Università della Sapienza di Roma

Luca Vitone, artista e docente

Regan Wheat, artista e docente