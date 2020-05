La Galleria dell’Accademia di Firenze riapre al pubblico in occasione della Festa della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno, dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid-19. Con una cerimonia ufficiale, in programma alle 11, alla presenza del Direttore Cecilie Hollberg e del Sindaco di Firenze Dario Nardella, per celebrare la ripartenza di un museo rinnovato, che vede l’utilizzo di un nuovo impianto di areazione e un nuovo percorso per il pubblico individuato sulla base delle disposizioni ministeriali e dei nuovi requisiti di sicurezza. Ma la vera novità di questa riapertura è rappresentata dalla riduzione del costo del biglietto di ingresso che passa da 12 a 8 euro, ferme restando le gratuità di legge e le riduzioni già in atto.

Non solo. In occasione della riapertura è disponibile anche la nuova App “The Right Distance”, realizzata da Opera Laboratori fiorentini: basata sulla tecnologia bluetooth e scaricabile gratuitamente in museo sia per iOS che per Android, che rende lo smartphone del visitatore uno strumento per la sicurezza, avvertendolo, vibrando, quando la distanza con gli altri turisti scende sotto la soglia impostata (una soluzione simile a quella usata in altri musei).

«Da settimane stiamo lavorando per poter accogliere in piena sicurezza il pubblico alla Galleria dell’Accademia», spiega il Direttore del Museo, Cecilie Hollberg. «È come se fosse un nuovo museo, ci sono tante sfide logistiche, un nuovo percorso a senso unico, nuove entrate e nuove uscite. Non possiamo, al momento, preventivare il numero di visitatori ma non è importante il numero, è importante dare un segnale, etico e morale, a mio avviso. Siamo molto felici di poter ospitare nuovamente il pubblico in questo luogo unico e che questa inaugurazione speciale avvenga proprio in occasione di una celebrazione nazionale così importante».

A cambiare tuttavia sarà anche l’orario di apertura al pubblico, che in questa fase sarà: dal martedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14, e il sabato e la domenica, dalle 9 alle 18.