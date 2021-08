Gallerie d’Italia arriva a Torino con una nuova sede

Aprirà nel 2022 il nuovo progetto espositivo di Intesa Sanpaolo, quarta sede di Gallerie d’Italia che si insedierà a Torino in Piazza San Carlo. Dopo Napoli, Milano e Vicenza il gruppo punta sul capoluogo piemontese per aprire uno spazio di oltre 9mila mq dedicato alla fotografia e al mondo digitale. La sede scelta è lo storico edificio di Palazzo Turinetti, attualmente sede legale del gruppo bancario e i lavori sono stati affidati a Michele De Lucchi che ha definito l’iniziativa «un progetto del nostro Rinascimento». Il progetto prevede un grande spazio ipogeo, un percorso in discesa che conduce a un museo illuminato dall’alto, grazie alla realizzazione di una grande scalinata che dall’attuale cortile porterà la luce naturale nell’ingresso. Oltre alla galleria fotografica sarà presente anche una sala multimediale, mentre al piano nobile, che affaccia direttamente su piazza San Carlo, verrà allestita la collezione di opere d’arte della banca e le tele dell’Oratorio San Paolo (da sempre ospitate dalla Compagnia San Paolo). L’imponente progetto non coinvolge solo la struttura interna del palazzo, ma verrà creato anche uno spazio di attraversamento che collegherà la piazza con via XX Settembre e via Santa Teresa.

Per quanto riguarda invece il contenuto del museo, l’obiettivo è quello di lasciare esprimere a pieno le potenzialità espressive del linguaggio video e fotografico, media capaci di cogliere e narrare i temi più importanti della contemporaneità. Sono, infatti, previste mostre temporanee di fotografi internazionali e collaborazioni con istituzioni culturali sia italiane che straniere, ma soprattutto il museo ospiterà una selezione di opere dalla collezione di Intesa Sanpaolo, tra cui la recente acquisizione del gruppo, l’Archivio Publifoto, un nucleo di circa 7 milioni di immagini che attraversano il Novecento, dagli anni Trenta agli anni Novanta del secolo scorso. Completeranno il percorso l’area didattica, un laboratorio di restauro, un bookshop, un ristorante e una caffetteria.

La quarta sede di Gallerie d’Italia si allinea allo spirito delle altre, ognuna di esse ha un proprio indirizzo specifico e la fotografia sarà la cifra della sede torinese, mezzo attraverso cui parlare di attualità: «Sarà un museo molto fluido, dinamico, senza un percorso obbligato, in cui si guarderà alla fotografia in modo innovativo. Sarà un luogo di cultura che celebra e diffonde i contenuti, aperto all’attività delle scuole» (Michele Coppola, direttore delle Gallerie d’Italia).

Il polo torinese si aggiunge agli altri tre del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, unico gruppo bancario che conta quattro musei di proprietà con un fitto programma di esposizioni temporanee e studiate collezioni permanenti. La sede torinese si inserisce in un progetto di ampio respiro attraverso il quale Intesa Sanpaolo diventa sempre più protagonista del panorama artistico ed espositivo nazionale, attraverso un impegno costante nella promozione culturale.