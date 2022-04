Gli Uffizi sono il museo più visitato del 2021: i numeri e le classifiche

Con 1.721.637 ingressi sonanti, sono le Gallerie degli Uffizi il sito culturale più visitato in Italia nel 2021. Il museo di Firenze ha superato il Colosseo, che con 1.633.436 ingressi è al secondo posto, i Musei Vaticani, che hanno fatto registrare 1.612.530 accessi, e il Parco archeologico di Pompei, con 1.037.766 visitatori. A stilare la classifica sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo, la rivista Il Giornale dell’Arte. Seguono, a distanza, un altro museo di Firenze, la Galleria dell’Accademia (446.320), e la Reggia di Caserta (346.468).

I numeri diffusi sono enormemente più bassi rispetto a quelli diffusi nel 2019 dalla graduatoria del MiC – Ministero della Cultura, all’epoca MIBAC. Era il periodo immediatamente antecedente alla pandemia e tra i musei italiani si disputava una vera bagarre all’ultimo biglietto. In quell’anno, ormai così lontano, sul podio ritrovavamo il Colosseo, con oltre 7,5 milioni di visitatori, seguito dalle Gallerie degli Uffizi, con quasi 4,4 milioni di ingressi, e da Pompei, con circa 4 milioni di presenze. Nel frattempo è successo di tutto, i musei sono rimasti chiusi a fasi alterne per due anni, l’ultima volta per quasi 4 mesi, da novembre 2020 ad aprile 2021.

Adesso pare che la situazione possa ristabilirsi, le restrizioni si ammorbidiscono ma la pandemia ha lasciato le sue cicatrici, che sono ancora freschissime, sperando non si riaprano. È scoppiata anche una guerra che minaccia di essere quella definitiva, con tutti gli effetti annessi anche sulla mobilità dei turisti, in particolare quelli russi, il cui impatto stagionale sulla filiera è sempre rilevante. Nella classifica mondiale dei musei più visitati nel 2021, in testa c’è sempre il Louvre, con 2,8 milioni di presenze ma con una perdita del 70% dei visitatori nel corso del secondo anno di pandemia.

«Siamo di nuovo su una linea ascendente che fa ben sperare per il futuro. Si è trattato di un impegno di squadra che ha coinvolto tutti i colleghi che lavorano agli Uffizi con le più diverse mansioni. Insieme è stato possibile realizzare i tre fattori decisivi che hanno potuto attirare e fidelizzare i visitatori: le nuove sale del Cinquecento aperte lo scorso maggio, le mostre che spaziano dall’antichità classica al contemporaneo e l’offerta culturale che diramiamo anche sul web e sui social», ha dichiarato il direttore Eike Schmidt, che ha sempre dato impulso a una identità aggiornata del suo museo, in prima linea sui canali social, grazie anche a “ospitate” di alto profilo, come quella della influencer Chiara Ferragni, che fece molto discutere.

Secondo i numeri diffusi dalla rivista, gli Uffizi primeggiano anche tra le mostre tenute in Italia lo scorso anno, con “Giuseppe Penone, Alberi in versi”, dal 6 luglio 2021 al 3 ottobre 2021, che ha fatto segnare 435.283 visitatori. Podio tutto per il complesso fiorentino, con il focus L’ultimo sigillo sul dipinto di Bartolomeo della Gatta con le Stimmate di San Francesco portato agli Uffizi dalla Pinacoteca di Castiglion Fiorentino, dal 2 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022, con 404.843 presenze, e “Leone X torna a Firenze”, a Palazzo Pitti, dal 3 dicembre 2020 al 6 gennaio 2022, con 256.305 presenze. Al quarto posto, la mostra al Palazzo Reale Milano, “Monet. Opere dal museo Marmottan di Parigi”, dal 18 settembre 21 al 31 gennaio 2022), con 203.721 visitatori. Quinto posto occupato ancora dagli Uffizi, con “Lo Sfregio. Bernini – Sagaria”, dal 2 novembre 2021 al 19 dicembre 2021, e 191.410 visitatori. Si classifica al quinto posto nella classifica la mostra sempre degli Uffizi “Lo Sfregio. Bernini – Sagaria” dal 2 novembre 21 al 19 dicembre 2021, con 191.410 presenze.

Molto alto anche il posizionamento tra le mostre più visitate al mondo: con Penone e San Francesco le Gallerie occupano il terzo e quarto posto della classifica, dietro la National Gallery of Victoria (Melbourne) con “Ngv Triennial 2020” (19/12/20-18/4/21, 548.257) e MoMa (New York) con “Automania” (4/7/21-2/1/22, 475.279). In questo contesto il Leone X di Raffaello ha garantito a Palazzo Pitti il dodicesimo posto, mentre “Lo Sfregio. Bernini – Sagaria” si colloca al 22esimo.