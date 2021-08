La Galleria Borghese inaugura le nuove aperture serali

Quest’estate la Galleria Borghese estende l’orario di apertura fino a tarda sera; a partire dal 30 giugno, infatti, il mercoledì sarà possibile visitare il famoso museo romano fino alle ore 22. La galleria Borghese è uno dei musei più visitati della città, con un bilancio di circa 15 milioni di turisti l’anno, da romani e turisti è considerata una tappa obbligatoria, un’esperienza da ripetere non solo per esplorare la straordinaria collezione permanente, ma anche per visitare le numerose mostre temporanee che si susseguono nel corso dell’anno. L’iniziativa si inserisce in un momento di grande ripresa per il museo, i visitatori non mancano mai alla Galleria Borghese e lo dimostra il fatto che dal 23 luglio i turni di visita sono stati ampliati, accogliendo fino a 180 persone negli orari di apertura diurni. «Siamo felici di poter consentire l’ingresso, sempre nel rispetto scrupoloso delle norme, a un numero progressivamente maggiore di visitatori. Il museo è un luogo per definizione aperto e accogliente, di crescita interiore e sociale», afferma la Direttrice Francesca Cappelletti.

In questa estate romana è stata inaugurata l’8 giugno la mostra “Damien Hirst. Archaeology Now”, a cura di Anna Coliva e Mario Codognato. Nelle storiche sale si instaura un dialogo inaspettato tra antico e contemporaneo, mettendo a confronto la collezione permanente con oltre 80 opere della serie Treasures from the Wreck of the Unbelievable, disseminate nelle sale del museo. Tra i capolavori della statuaria romana, del Rinascimento e delle sculture di Bernini e Canova, sono esposti, per la prima volta in Italia, anche i dipinti realizzati dall’artista nel 2016, Colour Space, mentre negli spazi esterni del museo si innesta la colossale scultura Hydra and Kali, ospitata per l’occasione nel Giardino Segreto dell’Uccelliera. Una mostra che attira visitatori da tutto il mondo e che nel periodo estivo sarà accessibile fino a tarda sera.

Ogni mercoledì per tutta l’estate la Galleria non chiuderà alle 19.00 e i visitatori potranno prenotare una visita al museo diversa dal solito. Il tipico affollamento che contraddistingue il museo romano lascia il posto ad un’esperienza esclusiva, l’apertura serale prevede infatti solo due turni, della durata di un’ora e mazza ciascuno, il primo alle 19 e il secondo alle 20.30, accessibile a un massimo di 150 persone, previa prenotazione sul sito.

L’iniziativa messa in atto per quest’estate costituisce sicuramente un’occasione da non perdere. Oltre alla possibilità di vedere, o rivedere, le eccellenze ospitate da Galleria Borghese, è possibile ammirare questi stessi capolavori a stretto contatto con le opere di uno degli artisti più importanti e innovativi del panorama contemporaneo, senza tralasciare che la possibilità di visitare il museo nel particolare scenario notturno dell’estate romana è un’opportunità rara anche per un abituale visitatore della galleria.