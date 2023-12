Regala l’arte con la tessera di Amico della Collezione Peggy Guggenheim

Il Natale è ormai alle porte. Tra le tante idee regalo, regala, o regalati, una tessera di Amico della Collezione Peggy Guggenheim. Un gesto unico e prezioso, che permette di vivere 12 mesi a contatto con l’arte e la bellezza, ma anche di sostenere i programmi espositivi e didattici di uno dei più importanti musei d’arte moderna in Italia. Fino a Natale approfitta di una speciale riduzione del 20%.

Vivi il museo a 360°, con un anno di ingresso gratuito non solo alla Collezione Peggy Guggenheim, ma anche ai musei Guggenheim di New York e Bilbao, e in altri prestigiosi musei d’arte moderna e contemporanea in Italia, tra cui il MART a Rovereto, il MAXXI a Roma, la Fondazione Merz, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Castello di Rivoli a Torino, Palazzo Strozzi a Firenze, Pirelli HangarBicocca e la Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano, Palazzo Maffei Casa Museo a Verona. E ancora, eventi, visite guidate, incontri e approfondimenti culturali, inviti alle inaugurazioni delle mostre, e il nuovo corso online di storia dell’arte Icone, Simboli e Segni, riservato ai soci, al via il 29 gennaio 2024.

Diversi sono i livelli tra cui poter scegliere, a seconda delle passioni e degli interessi. Scopri i tanti vantaggi di essere Amico della Collezione. Regala, o regalati, un anno d’arte e di bellezza. Regalando l’arte sostieni l’arte!

Per informazioni:

Ufficio membership, Collezione Peggy Guggenheim

membership@guggenheim-venice.it / 041.2405429/440