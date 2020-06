Tre pinguini in visita al museo Nelson-Atkins di Kansas City

Il Nelson-Atkins Museum di Kansas City ha organizzato un tour molto particolare all’interno delle sue sale aprendo le porte a un gruppo di pinguini. Il museo, situato nella città di Kansas City, è uno dei più grandi d’America, fondato all’inizio del Novecento grazie alle donazioni di William Rockhill Nelson e Mary McAfee Atkins, ospita una vasta collezione che include opere di maestri come Caravaggio, Tiziano, Rubens, Rembrandt, Monet e Van Gogh.

Tre pinguini di specie Humboldt chiamati Bubbles (cinque anni), Maggie (sette anni) e Berkley (otto anni), provenienti dallo zoo locale, sono stati selezionati per effettuare un tour nel museo, il tutto sotto la supervisione degli addetti dell’istituzione che si sono accertati delle condizioni di sicurezza sia per gli animali che per le opere custodite.

Il direttore del museo, Julián Zugazagoitia, ha raccontato al Time di pensare che i pinguini sarebbero stati attratti dalle opere di Monet, ricche di riferimenti acquatici e naturistici. Inaspettatamente, invece, gli insoliti visitatori si sono soffermati a lungo davanti ai dipinti di Caravaggio. «Non abbiamo idea di cosa sentano, di cosa gli passi loro per la mente», ha commentato Zugazagoitia, «ma si fermano, guardano e si meravigliano».

«Sfortunatamente, i nostri pinguini non possono parlare» ha affermato un rappresentante dello zoo intervistato da Artnet «ma pensiamo che abbiano trovato l’esperienza al museo davvero significativa!».

Il video dei pinguini è diventato virale con quasi 723mila visualizzazioni sulla pagina Facebook del museo e circa 100mila in più su Instagram, Twitter e Youtube.

Ecco una raccolta degli scatti più belli, forniti dal fotografo del museo.