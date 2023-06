Un museo tutto da agire, a misura di bambini ma anche a prova di adulti. Aprirà dall’1 luglio 2023 il Young V&A, ex V&A Museum of Childhood, dopo una trasformazione di tre anni. Cosa esporrà? Semplice: il potere della creatività, attraverso 2mile opere della collezione del Victoria & Albert, uno dei musei di design e arti applicate più importanti e all’avanguardia al mondo. Il Young V&A è stato modellato intorno agli interessi dei più piccoli, per incoraggiare l’apprendimento giocoso, promuovere la pratica creativa e stimolare l’immaginazione: paesaggi sensoriali colorati per neonati e bambini, spazi dedicati alle prime letture e alle prime scritture e anche uno studio di design dove i bambini potranno apprendere dai designer più importanti.

Con spazi progettati dallo studio di architettura De Matos Ryan per neonati e giovanissimi, mostre per famiglie e un programma di eventi gratuiti, le gallerie di Young V&A saranno piene di attività. Basate sulle ultime ricerche sullo sviluppo dei primi anni di vita, tre gallerie, Play, Imagine e Design, aiuteranno i bambini a sviluppare le capacità e la fiducia creativa di cui hanno bisogno per crescere nel nostro mondo in rapida evoluzione. Un’installazione interattiva ispirata all’universo di Minecraft, uno dei videogiochi più diffusi e innovativi degli ultimi anni, troverà sede nella Play Gallery. Ci saranno poi i nuovi murales dello street artist Mark Malarko, noto per i suoi personaggi da cartone animato realizzati nelle città di tutto il mondo, da Londra ad Atene, da Barcellona a Berlino. Cuore della Imagine Gallery invece sarà The Stage, uno spazio dedicato all’interazione con gli oggetti della collezione di teatro e arti performative del V&A.

«I bambini e i giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, insieme al drammatico crollo educazione creativa nelle scuole», ha spiegato Tristram Hunt, direttore del V&A». «Young V&A è la nostra risposta: un progetto faro su cui investire creatività con e per i giovani e il loro futuro. Stiamo usando la nostra straordinaria collezione di arte e design per aprire il museo a tutti i bambini e giovani. Il nostro piano è incentivare la prossima generazione britannica di artisti, pensatori, creatori, innovatori e imprenditori».