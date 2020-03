Un nuovo comitato scientifico per un Mart senza direttore

In seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione, svotlasi ieri, 5 marzo, è stato nominato il nuovo Comitato Scientifico del Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, che andrà ad affiancare Vittorio Sgarbi. Che, già presidente del Museo, correva il rischio di sentirsi un po’ solo dopo l’addio del direttore artistico Gianfranco Maraniello, nominato nel 2015 e arrivato a fine mandato. Qualche settimana fa, infatti, scrivevamo di come apparisse quantomeno singolare questa situazione, per la quale il Mart sarebbe rimasto senza direttore ma con un presidente factotum, come del resto è nello stile dello Sgarbi nazionale (nel senso letterale del termine, cioè onnipresente dal nord al sud della Penisola).

Comunque, da oggi Sgarbi, presidente anche di Fondazione Ferrara Arte (qui il nostro elenco completo delle cariche), sarà in buona compagnia, visto che il comitato scientifico, scelto anche su indicazione dell’uscente direttore Maraniello, è composto da quattro personalità del calibro di Stefano Bruno Galli, Giordano Bruno Guerri, Riccardo Muti e Moni Ovadia. Un assessore, un accademico, un direttore d’orchestra e un attore: pirotecnico, no?

Chi sono i cinque membri del nuovo Comitato Scientifico del MART. E cosa faranno

Stefano Bruno Galli è assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia. Insegna Storia delle Dottrine Politiche e Teorie e storia della democrazia alla Facoltà di Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano. Giordano Bruno Guerri è accademico, storico e giornalista. Presidente e direttore generale della Fondazione Vittoriale degli Italiani, è anche presidente della Fondazione Opera Pia Carità laicale, direttore del MuSa – Museo di Salò e fondatore dall’associazione GardaMusei.

Riccardo Muti non ha bisogno di troppe presentazioni. Tra i maggiori direttori d’orchestra internazionali, è stato direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro alla Scala di Milano. È attualmente direttore musicale della Chicago Synphony Orchestra e dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Discorso simile per Moni Ovadia, attore, musicista e scrittore, ha recitato nei maggiori teatri italiani. Collabora con grandi registi cinematografici, con televisioni, radio e giornali e ha ricevuto onorificenze come le laurea honoris causa dell’Università di Pavia e dell’Università di Palermo.

Come riportato nel Regolamento del Museo, il Comitato Scientifico del Mart rimarrà in carica per 5 anni e svolgerà compiti di consulenza tecnico-scientifica. In particolare, sarà chiamato «a contribuire alla definizione degli indirizzi generali dell’attività scientifica del Museo; a esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale; a esprime pareri e valutazioni in merito anche a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale».