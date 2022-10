Ogni anno, la prima settimana di novembre, per chi si occupa di cultura contemporanea è doveroso essere a Torino: fiere d’arte, opening di fondazioni, musei e gallerie, eventi d’arte sparsi per tutta la città. Attenzione però, non c’è spazio solo per le arti visive, l’art week di Torino è sempre stata all’insegna della musica grazie al C2C. Per la sua 20ma edizione, il C2C continua a pensare sempre più in grande e, dal 3 al 6 novembre 2022, tra OGR – Officine Grandi Riparazioni e il Lingotto suoneranno 35 artiste e artisti.

Ecco la line up: Arca, Autechre, aya [live av ft. sweatmother], Bicep, Bill Kouligas, Blackhaine, Caribou, Caterina Barbieri, Elena Colombi, Jamie xx, Jockstrap, Kode9, Lyra Pramuk, Makaya Mccraven, Nala Sinephro, Pa Salieu, Romy, Two Shell, YEИDRY, 72-HOUR POST FIGHT, Gang Of Ducks X C2C Festival with Hans Arsen & Reptilian Expo, Mana & Pedro Vian, Sabla & Đ.K., Stenny & Ehua, XIII & Selezione Naturale, Nu Genea Curate Bar Mediterraneo with Deena Abdelwahed, DJ Plead, My Analog Journal, Nu Genea, Renato Leotta: Ondina.

Il numero 20 (10 + 10), ritorna anche all’interno delle line up artistica, 10 saranno l* artist* che si esibiranno per la prima volta al festival (aya, Bicep, Blackhaine, Jockstrap, Lyra Pramuk, Makaya McCraven, Nala Sinephro, Pa Salieu, Two Shell, YEИDRY) e 10 i grandi ritorni (Arca, Autechre, Bill Kouligas, Caribou, Caterina Barbieri, Jamie xx, Elena Colombi, Kode9, Romy, 72 HOUR POST FIGHT). Si aggiunge anche un progetto inedito: Bar Mediterraneo a cura dei Nu Genea, con i contributi di Deena Abdelwahed, DJ Plead, My Analog Journal, Renato Leotta e i Nu Genea stessi. Per chi invece è più attento alla scena del territorio c’è il progetto speciale dedicato alle community creative locali curato da C2C Festival insieme alla piattaforma multidisciplinare torinese Gang Of Ducks con Hans Arsen e Reptilian Expo, Mana e Pedro Vian, Sabla e Đ.K, Stenny & Ehua, XIII e Selezione Naturale.

Last but not least, novità di quest’anno è anche l’identità grafica del progetto realizzata da Studio Grand Hotel, con l’introduzione di un nuovo logo: «Il simbolo, una figura alata, rappresenta per C2C Festival l’urgenza di rimettere al centro il futuro dei corpi, la loro libertà, la necessità di aggregazione, la danza, l’educazione all’ascolto».