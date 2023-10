C2C Festival a Torino: quattro giorni di avanguardia musicale e cultura pop

Il mondo della musica si prepara per uno dei festival più attesi dell’anno, il C2C Festival, che fa il suo ritorno a Torino dal 2 al 5 novembre 2023. Questa ventunesima edizione è dedicata al tema “IL MONDO”, promettendo una celebrazione dell’avanguardia musicale e della cultura pop contemporanea.

Il C2C Festival, noto inizialmente come Club to Club, è il festival musicale indoor più grande d’Italia e continua a guadagnare riconoscimenti a livello internazionale. Pitchfork, una delle testate musicali più autorevoli al mondo, ha inserito il festival nella sua lista dei 30 migliori festival dell’anno per il secondo anno consecutivo.

Quest’anno, il C2C Festival riunirà oltre 35.000 partecipanti da 40 diverse nazioni, abbattendo definitivamente i confini tra generi musicali. Durante quattro giorni, il festival offrirà una varietà straordinaria di musica, performance e conversazioni in diverse location, tra cui le OGR Torino, il Lingotto in una veste inedita e il Teatro Regio che ospiterà i C2C Talks.

La line-up artistica è come ogni anno ricca di sorprese e include artisti di fama mondiale come Avalon Emerson, Caroline Polachek, Flying Lotus, King Krule, Moodymann, Yves Tumor, e molti altri. In totale, saranno 36 gli artisti che si esibiranno, provenienti da 20 diverse nazionalità, con 15 esclusive italiane e 10 debutti.

Il festival non si limita alla musica; fa parte del palinsesto di ContemporaryART Torino Piemonte, contribuendo alla costruzione di un ecosistema culturale locale e regionale, promuovendo la città come un polo di eccellenza culturale a livello internazionale. Reso possibile grazie al sostegno di partner istituzionali e privati di prestigio, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo, e molti altri.

L’impressione è che C2C Festival sia un evento in continua crescita, che accoglie gli amanti della musica, dell’arte e della cultura pop contemporanea durante la Contemporary Art Week torinese. L’edizione 2023 promette di superare tutte le aspettative e lasciare un segno anche quest’anno nella storia del festival.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla line-up completa qui.