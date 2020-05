Club To Club presenta #20tracksof: la playlist di 72-HOUR POST FIGHT

Continua il nostro appuntamento con Club to Club e #20TRACKSOF, 20 tracce selezionate da una serie di musicisti per affrontare la quarantena: oggi tocca ai 72-HOUR POST FIGHT.

La cosa di cui sentiamo molto la mancanza è proprio la musica live. Quella dei musicisti e dei club e del live sono alcune delle realtà che più stanno risentendo delle politiche messe in atto per contenere una seconda ondata di contagi, e per cui la fase 2 potrebbe durare ancora a lungo per queste categorie. Per fingere di essere in mezzo ad una folla, in un club, chiudete gli occhi e premete play.

72-HOUR POST FIGHT è la collaborazione fra due amici di lunga data: Luca Bolognesi (Palazzi D’Oriente) e Carlo Luciano Porrini (Fight Pausa, Leute). Il loro omonimo album di debutto è stato pubblicato a marzo 2019 per La Tempesta International: è un flusso continuo di 30 minuti fatto di campi elettronici e colpi di scena musicali, sospinti da improvvisazioni jazz al sax, chitarre taglienti e percussioni dinamiche.

«La playlist è stata assemblata a distanza, era da poco iniziato il lockdown e sentivamo già il peso di non poter continuare a portare la nostra musica sul palco. Per tenerci su abbiamo scelto un po’ di canzoni con cui abbiamo passato bei momenti negli ultimi mesi, mescolate a qualche canzone di amici che non potevamo avere vicini».

