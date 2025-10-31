MTV: a dicembre chiudono i canali dell’impero della musica

La storia è cominciata il primo settembre del 1997 sulle frequenze di Rete A/TMC2. Le trasmissioni di MTV Italia, canale dell’americana Viacom International Media Networks (con partner Telecom) si aprono a mezzogiorno con il video (il simbolo) di Video Killed the Radio Star dei Buggles (1979), come avvenuto nel 1981 per MTV USA. A seguire il pezzo forte, il concerto MTV Unplugged in New York – Nirvana (il mito).

Queste si chiuderanno sul digitale terrestre il 1° luglio del 2016 con l’ultimo video Il paradiso non esiste di Emma, sostituita dalle trasmissioni di VH1, un’ anonima rete televisiva musicale della galassia Sky Italia. Nessuno se n’è accorto all’epoca.

Invece qualche settimana fa l’annuncio shock. La Paramount Skydance, gruppo internazionale titolare dei canali MTV, ha deciso di chiudere le trasmissioni per MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live per il 31 dicembre 2025. A quel punto il colpo al cuore è arrivato per molti. MTV si spegne. Finisce. Come un caro amico di gioventù che non senti da tempo, come un cantante o un attore, un calciatore con cui sei cresciuto ma di cui hai perso le tracce da tempo.

Per molti della Gen X e Millennials a quel punto sono cominciati i flash back. Sono tornate le immagini di pomeriggi con la tv accesa, per ore, senza cambiare mai canale. Come un’installazione, come videoarte da salotto, da cucina, da cameretta. I videoclip scorrevano come uno stream of consciousness esteriore, ricordandoci quell’estate, quella festa, quel pomeriggio passato a ridere o a piangere. O tornando alla mente quel gruppo musicale che da sedicenni, diciottenni o ventenni si andava temerariamente a sentire, a stanare in qualche arena sperduta.

Si cominciò con il Grunge, la prima ondata di metà anni ‘90. Nirvana, Pearl Jam Soundgarden, Alice in Chains. Poi il rock Lenny Kravitz, Marylin Manson, Smashing Pumpkins, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai, e quella inglese pop con Blur, Oasis, Massive Attack, Portishead, Eminem, Snoop Dogg, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Deftones, Nine Inch Nails, Spice Girls, Backstreet Boys, ’N Sync, Britney Spears. Centinaia, migliaia di ore di musica, a tutte le ore del giorno. Un paradiso catodico.

Ma non erano solo i videoclip a girare sul canale. A supporto c’erano diversi programmi televisivi che lanciavano, commentavano e riproponevano queste esperienze musicali: YO! MTV Raps, Headbanger’s Ball per il metal e l’hard rock, 120 Minutes e MTV Unplugged per l’alternative rock. Per l’Italia programmi ad hoc, per il giovane pubblico italiano: Band: New, TRL (Total Request Live), Hitlist Italia, MTV on the Beach. Ma anche show più ampi, dedicati alla tarda adolescenza (Avere 20 anni di Mario Coppola), all’affettività, alle relazioni e al sesso (Loveline con Camila Raznovich) o talk generazionali, sperimentali e speculativi (Kitchen e Tokyo Breakfast di Andrea Pezzi).

E poi prodotti di animazione come Cowboy Be Bop, Aeon Flux, Alexander, la cinica Daria, Celebrity Death Match, gli sporchissimi Beavis and Butthead. E i primi reality con gente comune come Real World, Road Trip, Next, Date My Mum o con star planetarie come The Osbournes, con Ozzy Osbourne.

Ora immaginate tutta questa mole di musica, immagini, video, informazioni, stili di vita, modi di essere, che letteralmente travolgono le generazioni di fine anni ‘90. Una vera e propria bomba atomica culturale.

A mediare questo big flow i VJ italiani, i video-jockey che avevano un ruolo di “traduzione”, di cornice di collegamento tra il pubblico e le potenti sollecitazioni di MTV. Carini ma non belli, tanta coolness, vestiario simile a quello indossato dagli artisti dei videoclip, inglese masticato bene, contatti, show e interviste nelle piazze e negli studi italiani. Enrico Silvestrin, Marco Maccarini, Kris & Kris (Kris Grove e Kris Reichert), Victoria Cabello, Giorgia Surina e Alessandro Cattelan. Erano ragazzi della porta accanto, che parlavano, ridevano e scherzavano con le star di MTV. Un sogno (o un incubo). Era la dimostrazione che chiunque poteva farcela. MTV aveva abbattuto la quarta parete catodica. Erano ragazzi come tanti, potevi incontrarli per strada, ad ogni angolo. E per anni MTV ha diffuso quella (diciamocelo, un po’ falsa) sensazione di appartenere a una generazione omogenea, urbana, trendy, cosmopolita, cresciuta e inserita in the core della Musica internazionale, dunque nel centro del Sistema.

Una rete televisiva che da sola è stata in grado di creare uno spazio di sperimentazione, un hub, un frullatore in cui mettere insieme tutte le culture, le visioni maturate negli anni 80 anni (il grunge, il metal, l’hip hop, il trip hop, la cultura del videoclip, della dance, del fashion) ed esplose nel ‘90.

Ha imposto lo standard dello storytelling nei videoclip, con personaggi e protagonisti capaci di raccontare una storia in pochi minuti. L’immagine, i colori si sono cosi fusi con la melodia, producendo una sinestesia generazionale.

Il verde di Smell like Teen Spirit, il rosso e il nero di Thriller, il giallo di Setting Sun (Chemical Brothers), il nero di The Man That You Faer (Marylin Manson), il riflesso di Mo Money Mo Problems (Notorius B.I.G.), il verde di Hey Ya!, il grigio di Firestarter, il rosso e il bianco di Seven Nation Army.

Quella nata a cavallo di questi anni è stata la prima e l’ultima generazione formata non da cluster di tecnologie (radio, telefono, tv) ma da una singolo soggetto privato. Una singola impresa, una singola corporation che ha sfruttato modi e tendenze generazionali e giovanili per fare affari sfruttando tutti i linguaggi a disposizione: musica, immagine, anime, talk show, reality. Con un’idea abbastanza banale, venduta da sempre da tutti i broadcaster ma che in effetti solo MTV è riuscita a realizzare veramente. Mettere te, giovane ragazzo o ragazza adolescente come tanti, al centro di tutto.

Se per Michel Foucault il potere non si esercita più semplicemente sul corpo, ma “produce corpi e soggettività”, ebbene MTV in fondo ha sapientemente tradotto tutta questa energia, questi desideri, emozioni, tutto questo bisogno di sentirsi qualcosa o qualcuno in musica, in cultura. Dunque in prodotto, da vendere. Un prodotto che riproduceva la vita, in tutte le sue forme. Anche le più dolorose.

Le morti di Kurt Cobain e poi quella di Layne Staley (Alice in Chains) da questo punto di vista hanno probabilmente marcato un punto. Due star fragili, vittime non solo di depressioni, farmaci e droghe ma anche del micidiale mix di star system e fanbase aggressive pervasive, che proprio grazie a MTV muoveva i primi passi attraverso una spettacolarizzazione continua e senza tregua.

Ma soprattutto queste due vicende hanno reso MTV non un semplice canale musicale, un banale showbiz culturale ma un racconto profondamente vero, credibile, una testimonianza cruda di una generazione di ragazzi, quella a cavallo tra gli ‘80 e ‘90, nata nell’America della West Coast e del Midwest deindustrializzata, svuotata, sofferente, introversa, autodistruttiva. Una storia generazionale, di successo e di dolore, di elevazione e di caduta. Che aveva tutto per funzionare ed essere venduta in tutto il mondo.

Insomma una forma di avanzatissimo biocapitalismo, che si è modificato negli anni, sfruttando e vendendo modelli di soggettività sotto forma di stili vita e generi musicali personalizzabili, che collassavano in un unico spazio televisivo, sociale, economico e culturale. E se Mark Fisher direbbe che «la cultura pop è capace di rappresentare ogni forma di disillusione, ma non di immaginare un’alternativa», ecco che queste soggettività lentamente hanno perso di significato, di portata rivoluzionaria e politica. Siamo passati da Public Enemy, N.W. A. a Puff Daddy e Snoop Dog, da Ozzy Osbourne a Marilyn Manson, da James Brown a Jamiroquai, dai Rolling Stones a Lenny Kravitz. In un avvitamento sempre più friendly, estetico, riconoscibile e addomesticabile.

Eppure MTV ha retto anche a questo, anticipando le tendenze di oggi, non solo l’invasività dell’immagine, dello storytelling, del H24 non stop, del binge watching.

E allora perchè poi tutto questo è finito? Non è finito in realtà. Certo il modello centrale, quello della programmazione di un broadcast centralizzato, top-down è stato spazzato via dai social, dalle piattaforme, dagli algoritmi che riescono a elaborare le informazioni e a potenziare, rafforzare le tendenza, il segnale non da un unico punto ma da una massa in rete. Eppure TikTok, YouTube, Instagram non fanno altro che continuare ad esprimere in modo diffuso quella stessa “macchina di coolness”, di desiderio, di essere e apparire, anche se in modo più potente ma anche più frammentata e impersonale. E con il processo produttivo marxista ormai al suo punto d’arrivo. Il soggetto produttore/consumatore, protagonista e fruitore al tempo stesso.

Insomma quella lunga marcia iniziata ormai 45 anni fa ormai è a un punto di svolta. Qualcuno ricorderà certamente il video Praise you dei Fatboy Slim. Un gruppo di persone comuni che tentava, in modo maldestro ma spettacolare, di mettere in scena una coreografia davanti alla prima di un cinema. Un gruppo sgangherato in un video apparentemente improvvisato ma che mostrava il potenziale infinito del codice sorgente di Mtv e di quello che poi saranno i social. Il protagonista sei tu.