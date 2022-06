Suono, arte e natura in Romagna: al via la rassegna Elementi

Da questo venerdì, 3 giugno, fino all’8 di agosto, va in scena la terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea, nata nel 2020 dalla sinergia tra le associazioni MU e MAGMA con l’obiettivo di riscoprire, dopo il primo drammatico lockdown, una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale (e surreale) sul suolo romagnolo.

Da Faenza a Cesenatico, passando per Cervia e altri sei comuni della Bassa Romagna (Lugo, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda): quest’estate la rassegna espande il suo raggio d’azione con un calendario di dieci appuntamenti a ingresso gratuito che attraversano tutta la Romagna, potenziando il legame tra suono, arte e natura, alla scoperta di luoghi simbolici ­– al di fuori dei tipici circuiti turistici – che si trasformeranno in un affascinante palcoscenico per il programma proposto.

La prima tappa vede il live elettronico sperimentale di Ciro Vitiello (alter ego dell’electronic artist Giuseppe Federico Pastore), e il dj-set di XIII (alias di Alessio Capovilla) sullo sfondo della storica Villa Orestina sulle colline di Castel Raniero a Faenza (3 giugno). Il venerdì successivo, tra le lucciole del Bosco di Fusignano ci accoglie il nuovo alter ego J. H. Guraj di Dominique Vaccaro, in versione chitarra acustica (10 giugno). La suggestiva Galleria vegetale di Cotignola nel Parco della Chiesa di S. Maria Assunta in Cassanigo, ospita l’intervento sonoro site-specific di Nuova Superficie, duo formato dai musicisti sperimentali Giovanni Lami ed Enrico Malatesta, e il live dell’artista, compositrice e producer torinese Sara Berts (24 giugno).

Nel cuore del parco del Bacino di laminazione di Bagnacavallo verrà presentata l’installazione audio-visiva ERRATIC a cura di Manuel Oberholzer, in arte Feldermelder, e una performance che mette in relazione la viola con l’elaborazione elettronica di Federica Furlani, in arte Effe Effe (1 luglio). Il paesaggio “lunare” della Salina di Cervia è il palcoscenico ideale per la chitarra e l’elettronica dell’iconico artista inglese Mike Cooper, esploratore musicale instancabile e autore di oltre settanta dischi da solista, a cui segue una selezione musicale curata da Collettivo Scena (10 luglio).

Il chiostro della Rocca Sforzesca del quindicesimo secolo di Bagnara di Romagna accoglie l’artista australiano Oren Ambarchi, musicista elettronico e chitarrista dall’approccio minimale, astratto, malinconico e visionario (15 luglio). All’interno dell’antico Lavatoio di Massa Lombarda, si esibiranno due giovani artisti e musicisti contemporanei: Domiziano Maselli, fondatore del collettivo artistico Eremo, e Leonardo Rubboli con la sua ricerca musicale elettroacustica realizzata con dispositivi di playback analogici e digitali (29 luglio).

Si torna alla Salina di Cervia, con il progetto “soundwalk” Augmented Walking / Ambulation dell’artista inglese Tim Shaw, che il pubblico ascolterà direttamente in cuffia, e il live della sassofonista e musicista elettronica bolognese Laura Agnusdei (31 luglio). All’interno di un hangar dell’Aeroporto Francesco Baracca di Lugo si potrà assistere al live del noto musicista e percussionista iraniano di stanza a Berlino Mohammad Reza Mortazavi e ai djset di Lamusa II (Giampaolo Scapigliati) e di Carolina Martines, co-founder del collettivo artistico bolognese Undicesimacasa (5 agosto).

Ultimo appuntamento, al Parco di Levante di Cesenatico, con la performance della danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone e del musicista Glauco Salvo (8 agosto).