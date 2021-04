Al MASI Museo d’arte della Svizzera Italiana di Lugano, nella sede di Palazzo Reali, da domani, 18 aprile, “Ad astra”, la prima retrospettiva in Svizzera dedicata a Luigi Pericle (1916 – 2001), curata da Carole Haensler in collaborazione con Laura Pomari e realizzata in collaborazione con l’Archivio Luigi Pericle e il Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona (fino al 5 settembre 2021).

Le parole di Carole Haensler e Laura Pomari

Come è nato il progetto espositivo dedicato a Luigi Pericle?

«Il progetto espositivo è nato grazie alla collaborazione fra il museo MASI Lugano, la curatrice Carole Haensler e l’Archivio Luigi Pericle, Ascona. Haensler già Direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, ha iniziato ad assistere l’Archivio in occasione di un approfondimento scientifico dedicato a Luigi Pericle e alla sua produzione artistica. Quando il MASI ha deciso di dedicare una mostra all’artista, Haensler è stata una scelta immediata nel ruolo di curatrice affiancata dal team del MASI e in particolare da Laura Pomari».

Quali sono i principali aspetti della ricerca di Luigi Pericle che emergono dal percorso espositivo?

«La mostra contestualizza il percorso artistico e anche l’aspetto spirituale dell’arte di Pericle, frutto di una conoscenza approfondita non solo dei canoni della storia dell’arte, ma anche di ambiti eterogenei quali la calligrafia, lo zen e l’astrologia. Nelle sue opere Pericle collega e integra molteplici fonti di studio e d’ispirazione. È inoltre di particolare importanza il rapporto fra il disegno e i dipinti esposti, dove si evidenzia, attraverso il percorso cronologico, l’evoluzione formale compiuta dall’artista.

Nell’arte di Pericle l’immagine rappresentata nelle opere viene ridotta all’essenziale e si dissolve verso un’astrazione quasi totale. Nel 1959 Pericle aveva infatti distrutto quasi tutti i suoi dipinti figurativi per avvicinarsi all’astrazione di tipo informale. L’artista nelle sue opere integra e sviluppa con un approccio erudito e analitico nuovi segni e simboli che sintetizzano in ogni gesto il contenuto della sua esplorazione spirituale».

In che cosa è possibile rintracciare i principali elementi di modernità nella ricerca di Pericle?

«Il percorso espositivo permette di far riemergere dall’oblio un artista che, pur avendo studiato intensamente il passato, si è dimostrato contemporaneo nella propria espressione pittorica. Attraverso una sintesi artistica spiccatamente individuale, Pericle utilizza un vocabolario che si avvicina al livello più alto della pittura parigina degli anni Cinquanta: l’abstraction lyrique della Deuxième École de Paris e dell’Informale».

Da dove provengono i materiali esposti?

«La mostra presenta al pubblico i disegni a china, i dipinti su tela e masonite e anche i documenti trovati nella casa di Luigi Pericle. Le opere provengono dall’Archivio Luigi Pericle, dalla collezione del MASI, da collezionisti privati e dal Museo Villa dei Cedri».

Come si articola il percorso espositivo?

«La mostra “Luigi Pericle. Ad astra” si propone al pubblico come un sintetico ma esaustivo viaggio attraverso gli orizzonti artistici e spirituali dell’artista. Nelle cinque sale di Palazzo Reali a Lugano si ripercorrono alcuni aspetti fondamentali della sua produzione: le fonti d’ispirazione, le esperienze degli anni Sessanta e Settanta, il disegno e i nuovi orizzonti».

Potete indicarci un paio di opere esposte particolarmente significative per comprendere la ricerca di Luigi Pericle?

«Negli anni Sessanta Pericle è influenzato dalle scoperte rivoluzionarie nel campo della meccanica, della fisica quantistica e da quelle relative all’esplorazione dello spazio: l’artista indaga nelle sue opere la tridimensionalità e la materia. Nella serie Creation Penetrating Inertia, come si evince dal titolo, si fa riferimento alla prima legge di Newton secondo cui un corpo rimane nel suo stato di quiete fino all’irrompere di una forza esterna, giunta a modificare tale uniformità costante.

Come scrive Carole Haensler nel catalogo pubblicato in occasione della mostra dalla casa editrice Scheidegger & Spiess, nelle opere su masonite realizzate principalmente negli anni settanta: “l’artista si concentra sulla costruzione di strati cromatici particolarmente densi a cui sovrappone colori diluiti che lasciano trasparire gli strati precedenti e dai quali rimuove materia, a volte come incisioni percettibili ma non leggibili”».