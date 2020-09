Al MASI Lugano 100 opere di Paolo Mazzuchelli

«Il percorso espositivo si apre con un’opera riconducibile agli esordi, Quello che rimane dell’infanzia (1976- 1977), dove l’artista, mediante un taglio prospettico audace e una pennellata vibrante, raffigura alcuni giocattoli abbandonati sopra un armadio.

La mostra prosegue con una serie di lavori cruciali nel percorso artistico di Mazzuchelli: Rinoceronte (1990 ca.) e Lophophora Williamsi (1990-1991), entrambi realizzati a partire da un’impronta del corpo sulla carta con successivo intervento da parte dell’artista. Le due opere testimoniano sia la dimensione performativa del lavoro dei primi anni Novanta che l’inserimento della scrittura all’interno dell’immagine, due aspetti che diventeranno una costante nelle scelte espressive successive dell’artista.

Carta geografica (1991) è invece realizzata a china con innumerevoli gradazioni di nero – colore che dominerà la ricerca dell’artista per oltre un decennio – e compone una oscura mappa. Completano la prima sala una serie di opere astratte della metà degli anni Ottanta, Perché non da Z (1996- 1997), opera articolata da una sequenza di riquadri che ricordano la struttura del fumetto tradizionale, e soprattutto Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (2002), omaggio a Goya e Gauguin, una delle stampe policrome monumentali, tecnica attraverso cui Mazzuchelli si riappropria del colore», ha spiegato il museo.

La parte centrale della mostra è introdotta da una sezione contraddistinta proprio da stampe dalla cromia vivace di grande formato: Lamera (2002) e Stele delle ciliegie (2002), a fanno eco alla quasi “psichedelica” Battilamera (1996/2015), che si incontra successivamente nel percorso. Delicate incisioni di piccolo formato caratterizzano la serie Novantanove haiku (2007), in cui Mazzuchelli compone un proprio bestiario ed erbario. Questa parte dell’esposizione è dominata dai grandi disegni a carboncino del ciclo dedicato all’attivista brasiliano Chico Mendes con cui Paolo Mazzuchelli si aggiudicò la Borsa federale delle belle arti nel 1993, per il secondo anno consecutivo. In una sorta di viaggio nella profondità oscura dell’inconscio, vengono qui rappresentati mondi visionari e scenari apocalittici popolati da figure e paesaggi fantastici. Il dittico Vomir charognes (2014) documenta il ritorno alla rappresentazione dell’anatomia umana tramite una figurazione caustica, di denuncia e che contraddistingue la ricerca artistica degli ultimi cinque ann,i così come la parte finale dell’allestimento della mostra.

Un’estetica apparentemente più conciliante, legata alle meraviglie e ai misteri della natura – tema ricorrente nelle opere a partire dal 1992 – trova sfogo nella serie Giardini immaginari (2013) e in Naga e Hiro (2008) il cui titolo riconduce a momenti oscuri della storia del XX secolo.

Il ciclo Ancora una stagione per riflettere (2018/2019) riunisce invece le realizzazioni a stampa più recenti dell’artista: una serie di omaggi agli amici scomparsi.

Concludono il percorso espositivo una cinquantina di disegni di diverso formato dove, tramite corpi mozzati e innaturalmente contorti, l’artista denuncia la violenza che contraddistingue in varie forme la nostra società, gettando uno sguardo sul mondo contemporaneo», ha proseguito l’istituzione.