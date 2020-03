Anche Artissima, la cui prossima edizione sarà dal 6 all’8 novembre 2020, e Arte Fiera, dal 22 al 24 gennaio 2021, hanno dato vita a nuove proposte in rete.

Artissima lancia il progetto /ge·ne·a·lo·gì·a/, in cui vengono postate su Instagram le immagini di opere di Deposito d’Arte Italiana Presente di Artissima 2017 e invita i loro autori a indicare due artisti italiani, uno come proprio riferimento ideale e uno come proprio “discendente”.

A inaugurare il progetto è Marcello Maloberti, con l’opera Famiglia Metafisica (1995-2015).

Arte Fiera propone, invece, IN GALLERIA, un format che permette alle gallerie che hanno partecipato all’edizione 2020 di dare visibilità alle mostre in corso nei loro spazi in questo momento, attraverso un testo e una selezione di immagini.

Si parte con le gallerie 1/9unosunove, 10 A.M. ART, A arte Invernizzi, Andrea Ingenito, A+B Gallery, aA29 Project Room.

Artissima: /ge·ne·a·lo·gì·a/

«/ge·ne·a·lo·gì·a/ è un progetto che vivrà sul profilo Instagram della fiera, costruendo giorno per giorno un “albero genealogico” intimo e personale dell’arte italiana contemporanea.

A partire dal 18 marzo, ogni giorno un artista scelto tra quanti presentarono proprie opere nel Deposito d’Arte Italiana Presente di Artissima 2017 (curato da Vittoria Martini e Ilaria Bonacossa), verrà chiamato ad indicare nel panorama italiano due artisti a cui si sente particolarmente legato, eleggendone uno a proprio ideale riferimento ed uno come proprio discendente.

Storia fatta di rapporti diretti e di sguardi lontani, di ispirazioni e di omaggi, /ge·ne·a·lo·gì·a/ racconterà un immaginifico dietro le quinte dell’arte contemporanea italiana», si legge nel comunicato stampa.

Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, ci ha raccontato il progetto.

«Con /ge·ne·a·lo·gì·a/ abbiamo voluto dar vita ad un progetto che potesse valorizzare l’arte contemporanea italiana in questo momento di lockdown del nostro Paese. Abbiamo ripensato al Deposito d’Arte Italiana Presente di Artissima 2017 e al suo custodire le opere che insieme descrivevano una sorta di “stato dell’arte” fino a quel momento, e siamo partite da lì. Questa iniziativa digitale – nata grazie al lavoro di tutto il team Artissima in questi giorni di smart working – vuole mettere in luce quel senso di “famiglia” così radicato nella nostra cultura, svelando una comunità artistica fatta di eclettismo, originalità ma anche senso di appartenenza e amicizie.

/ge·ne·a·lo·gì·a/ è un po’ un gioco ma anche un racconto, fatto di sguardi intimi, che partono dal passato ma si proiettano con forza nel futuro. Sarà come realizzare su Instagram un album di famiglia, e al contempo una “storia” dell’arte più recente attraverso le immagini dei suoi protagonisti. In un momento in cui siamo costretti alla stasi e a rimanere in casa, il digitale diventa l’occasione per comunicare e incontrarsi in altri modi mantenendo la vivacità e la creatività intellettuale. È vero che la cultura non si ferma, come ben dimostra il fiorire di progetti a cura di molti Musei e Fondazioni. Anzi, forse il fatto di essere bloccati nei movimenti sta accendendo una nuova creatività, lasciando spazio alle idee e alle trasformazioni per poter mettere in atto – quando ci lasceremo alle spalle questi giorni difficili – nuovi modelli e iniziative sostenibili».

Arte Fiera: IN GALLERIA

Arte Fiera, con Simone Menegoi alla direzione e Gloria Bartoli come vicedirettrice, con il progetto IN GALLERIA in questo periodo difficile vuole a sostenere le gallerie che hanno partecipato all’edizione 2020: ogni martedì, a partire dal 17 marzo, in una pagina dedicata nel sito di Arte Fiera e sugli account Facebook e Instagram della fiera, le gallerie pubblicheranno un testo e una selezione di immagini per dare visibilità alle mostre in corso nelle loro sedi. Le gallerie si susseguiranno seguendo l’ordine alfabetico del catalogo degli espositori e le prime a prendere al progetto sono 1/9unosunove, 10 A.M. ART (Milano),A arte Invernizzi (Milano), Andrea Ingenito (Napoli), A+B Gallery(Brescia), aA29 Project Room (Reggio Emilia).

Le parole di Arte Fiera

«Come vive il mondo dell’arte italiano questi giorni di emergenza sanitaria? Per le gallerie private, per le quali è cruciale dare visibilità ai propri artisti e alle proprie mostre, si tratta di un momento di oggettiva difficoltà. Misure straordinarie di salute pubblica impongono nel nostro paese la chiusura degli spazi espositivi; in altri paesi europei, per prudenza, le mostre vengono per ora aperte senza inaugurazione, oppure procrastinate.

Reagendo a questo stato di cose – ma senza venire meno al senso di responsabilità per la salute di tutti della campagna #iorestoacasa – Arte Fiera vuole mostrare la propria vicinanza e sostegno alle gallerie che hanno esposto nella sua ultima edizione. A partire da martedì 17 marzo, la fiera bolognese lancia un nuovo format digitale: IN GALLERIA, una vetrina online per i suoi espositori. […]



IN GALLERIA è un format pensato per tenere viva l’attenzione sul lavoro delle gallerie private nel momento in cui un evento imprevedibile, e di portata globale, rende difficile svolgerlo e comunicarlo. Passata l’emergenza, IN GALLERIA rimarrà comunque un ulteriore elemento di visibilità e di promozione online per gli espositori di Arte Fiera» ha spiegato Arte Fiera.