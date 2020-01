Bologna Art Week 2020: qui tutti gli opening giorno per giorno

Al via la settimana dell’arte di Bologna.

Abbiamo preparato per voi una lista di inaugurazioni, mostre, performance e fiere da non perdere da lunedì 20 a domenica 26 gennaio: trovate tutto qui sotto, in parentesi {} il numero per trovare la location direttamente sulla mappa che Untiled Association ha realizzato per exibart on paper 107.

Potete staccarla dal centro di exibart on paper 107, che troverete distribuito gratuitamente a Arte Fiera e in varie gallerie di Bologna, oppure, da domani, potrete scaricarla direttamente da qui.

(Date e orari possono variare, vi invitiamo a verificare sempre sul sito dei singoli organizzatori.)

Mostre che hanno inaugurato nei giorni scorsi e che saranno visitabili durante tutta l’art week



Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna {17}

Claude Cahun, VALIE EXPORT, Ottonella Mocellin

“3 Body Configurations”

A cura di Fabiola Naldi e Maura Pozzati

Fino al 18 aprile

•

Oratorio di San Filippo Neri {18}

Installazione site-specific di Eulalia Valldosera

“Nave Nodriza”

A cura di Maura Pozzati

(Progetto della Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna)

Fino al 26 gennaio

•

Villa delle Rose {3}

Antoni Muntadas

“Interconnessioni”

A cura di Cecilia Guida e Lorenzo Balbi

Fino al 22 marzo

•

OTTO Gallery {35}

Urs Lüthi

“Aus der Serie der grossen Gefühle”

Fino al 10 aprile

•

Spazio Kappanoun {20}

Jimmie Durham

“Un’altra pietra”

Promossa da Kappanoun di Marco Ghigi

Fino al 29 marzo

•

Localedue {53}

Giulio Delvé

“MONO 7 – UE e non UE”

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Fino al 26 gennaio

•

Lunedì 20 gennaio



CUBO Museo d’impresa del Gruppo Unipol {14}

Alessandro Lupi

“One, Too, Free. Specchi, ombre, visioni”

A cura di Ilaria Bignotti con il contributo di Federica Patti

Fino al 28 marzo

Opening: 20 gennaio, alle 18.00

•

Palazzo Re Enzo, Cappella di Santa Maria dei Carcerati {15}

Ann Veronica Janssens

Installazione site-specific a cura di Chiara Bertola

Fino al 20 marzo

Opening: 20 gennaio

•

Azimut – Palazzo Tubertini

Jingge Dong

“The Goddess of the Luo River”

A cura di Daniele Capra

Fino al 26 gennaio

•

Martedì 21 gennaio



Palazzo Bentivoglio {19}

Sissi

“Vestimenti”

A cura di Antonio Grulli

Fino al 19 aprile

(Performance domenica 26 gennaio, alle 14.30 e alle 16.30, posti limitati)

•

Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna {10}

Donatella Lombardo

“Partiture Mute. Note a margine”

A cura di Uliana Zanetti

Fino al 23 febbraio

Opening: 21 gennaio, dalle 18.30 alle 20.30

•

Salone Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi

Helene Appel, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Maureen Gallace, Andrew Grassie, Clive Hodgson, Maria Morganti, Carol Rhodes, Salvo, Michele Tocca, Patricia Treib, Phoebe Unwin, Rezi van Lankveld

“Le realtà ordinarie”

A cura di Davide Ferri

Fino al 23 febbraio

Opening: 21 gennaio, alle 18.30

•

Salone Banca di Bologna – Palazzo De’ Toschi {51}

Margherita Moscardini

“In the light of”

A cura di Barbara Meneghel

Fino al 21 febbraio

Opening: 21 gennaio, alle 18.00

•

Museo Davia Bargellini {11}

Antonello Ghezzi con la partecipazione di Luigi Mainolfi

“Via Libera per Volare”

A cura di Manuela Valentini e Olivia Spatola in collaborazione con Silvia Evangelisti e Chiara Belliti

Fino al primo marzo

Opening: 21 gennaio, dalle 17.30 alle 21.00

La mostra prosegue in altre sedi delle Città Metropolitana di Bologna:

– Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore

– Aeroporto G. Marconi, Marconi Lounge, Terminal Passeggeri, via Triumvirato 84

– Policlinico San’Orsola, Padiglione 13 – Pediatria, Via Massarenti 9

– Casa delle Culture, via Porretana 360, Casalecchio di Reno

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Apichatpong Weerasethakul & Rirkrit Tiravanija

Short film selection

21 gennaio, alle 20.00

•

Mercoledì 22 gennaio

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna {2}

Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner, Apichatpong Weerasethakul

“AGAINandAGAINandAGAINand”

A cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì

Fino al 3 maggio

Opening: 22 gennaio, alle 19.00

•

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna {2}

Claudia Losi

“Ossi”

Installazione a cura di Matteo Zauli

Fino al 30 giugno

Opening: 22 gennaio, dalle 19.00 alle 22.00

•

Casa Morandi {6}

Francesca Ferreri

“Gaussiana”

A cura di Lorenzo Balbi

Fino al 22 marzo

Opening: 22 gennaio, dalle 17.00 alle 20.00

•

Museo di Palazzo Poggi | Biblioteca dell’Istituto delle Scienze {7}

Nicola Toffolini

“Un perenne stato del presente fossile”

A cura di Lorenzo Balbi

Fino al 23 febbraio

Opening: 22 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Apichatpong Weerasethakul & Rirkrit Tiravanija

JG Reads, documentary screening

22 gennaio, alle 20.00

•

Giovedì 23 gennaio

DumBO Space {1}

BOOMING Contemporary Art Show

Fino al 26 gennaio

•

Stazione ferroviaria Centrale – Hall Alta Velocità (piano – 4) {8}

Riccardo Benassi

“Morestalgia”

Installazione a cura di Xing / Live Arts Week IX

Fino al 27 gennaio

Opening: 23 gennaio dalle 20.30 a mezzanotte

•

Gallleriapiù {32}

Ivana Spinelli

“Contropelo”

A cura di Claudio Musso

Fino al 28 marzo

Vistabile dal 23 gennaio, dalle 14.30

•

CAR DRDE {23}

Elia Cantori

“Shadow in process”

Fino al 21 marzo

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Rä di Martino

“L’eccezione”, 2019

23 gennaio, alle 20.00

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà Chris Burden

Documentation of Selected Works 1971-74

23 gennaio, alle 20.00

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà Diego Marcon

“Monelle”, 2017

23 gennaio, alle 20.00

•

Venerdì 24 gennaio

Fiera di Bologna, Padiglioni 15 – 18 (Ingresso Nord) {59}

ArteFiera

Fino al 26 gennaio

•

Autostazione, Piazza XX Settembre 6

“Sono ancora qua. SetUp to be continued”

Fino al 26 gennaio

•

DumBO Spaca (Capannone 4) {1}

Romeo Castellucci

“La vita nuova” – Prima nazionale

24 gennaio, dalle 19.00 e alle 21.00

•

Distretto Manifattura delle Arti

Art Breakfast

Nelle gallerie CAR DRDE, P420 e Gallleriapiù colazione e visita alle nuove mostre

24 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00

•

Galleria De’ Foscherari {26}

Yumi Karasumaru

Performance: “The Storyteller, il narratore 2020 – Il nome di quell’uomo è Pasquale”

24 gennaio, alle 21.00

•

Padiglione de l’Esprit Nouveau {4}

Mika Taanila

“Damage Control”

Fino al 22 marzo

Opening: 23 gennaio, dalle 17.00 alle 21.00

•

Galleria Enrico Astuni {28}

Maurizio Nannucci

“Solo show”

A cura di Lorenzo Bruni

Fino al 9 maggio

Opening: 24 gennaio

•

Gelateria Sogni di Ghiaccio

Andrea Kvas

“Coppiette”

Fino al 2 febbraio

Opening: 24 gennaio, alle 19.00

•

Galleria Studio G7 {31 A}

(presso Essse Caffè, Via Galliera, 18/B) {31 B}

Giulia Dall’Olio

“Solo show”

Fino al 9 marzo

Opening: 24 gennaio

•

Studio privato di Concetto Pozzati (via Zamboni, 57) {5}

(Prima apertura al pubblico)

“Io sono un pittore”

Visite alle ore 15.00, 17.00, 21.00 (posti limitati, prenotazione obbligatoria)

•

Biblioteca Italiana delle Donne/Centro delle Donne di Bologna {12}

Silvia Costa

“Sono dentro. L’essere ciò che è chiuso in un tratto”

(Mostra di disegni e processo di creazione quotidiano aperto)

Fino al 26 gennaio

Il 24 gennaio aperto dalle 14.00

•

Spazio Carbonesi {13}

Silvia Camporesi

“Circular View”

A cura di Carlo Sala

Fino al 24 febbraio

Opening: 24 gennaio

•

Museo Civico Medievale di Bologna {45}

Ibrahim Ahmed, Evgeny Antufiev, Silvia Camporesi, Kaarina Kaikkonen, Giovanni Kronenberg, Beatrice Pediconi, Nazzarena Poli Maramotti

“Traces”

A cura di Marina Dacci

Fino al 22 marzo

Opening: 24 gennaio, dalle 19.00 alle 22.00

(mostra visitabile dal 23 gennaio)

•

mtn – Museo Temporaneo Navile {54}

Joseph Beuys, Domenico Brancale, Daniele D’Acquisto, Niccolò Morgan Gandolfi, Alberto Scodro, Marcello Tedesco, Moe Yoshida

“Sculptural Training”

Fino al 7 marzo

Opening: 24 gennaio, alle 18.00

Alle 19.00 performance di Domenico Brancale

Alle 20.00 performance di Moe Yoshida

•

Palazzo Vizzani

Stefano Arienti, Pierpaolo Campanini e Maurizio Mercuri

“Filigrana”

A cura di Fulvio Chimento

Opening: 24 gennaio, alle 18.00

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà Jos de Gruyter & Harald Thys

Selection of video works

24 gennaio, alle 18.00

•

Sabato 25 gennaio

Distretto Manifattura delle Arti

Art Breakfast

Nelle gallerie CAR DRDE, P420 e Gallleriapiù colazione e visita alle nuove mostre

25 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00

•

Art City White Night

•

DumBO Space (Capannone 4) {1}

Romeo Castellucci

“La vita nuova” – Prima nazionale

25 gennaio, alle 19.00 e alle 21.00

•

P420 {36}

Franco Vaccari

“Migrazione del reale”

Fino al 21 marzo

Opening: 25 gennaio, dalle 18.00 a mezzanotte

•

Fondazione MAST {21}

“Uniform into the work / Out of the work

La divisa da lavoro nelle immagini di 44 fotografi”

Walead Besthy Ritratti industriali

A cura di Urs Stahel

Fino al 3 maggio

Mostra visitabile dal 25 gennaio

•

Galleria Studio G7

Ann Veronica Janssens

“Solo show”

In collaborazione con Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

A cura di Chiara Bertola

Fino al 20 marzo

Opening: 25 gennaio

•

Studio privato di Concetto Pozzati (via Zamboni, 57) {5}

(Prima apertura al pubblico)

“Io sono un pittore”

Visite alle ore 15.00, 17.00, 21.00 (posti limitati, prenotazione obbligatoria)

•

Museo Ebraico di Bologna

Luca Freschi

“Cariatidi”

Installazione site-specific a cura di Niccolò Bonechi

Opening: 25 gennaio

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Garrett Bradley

“America”, 2019

25 gennaio, alle 20.00

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Maria Alicata, Adrienne Drake and Ilaria Gianni

“Ready, Steady, Play”

A cura di Magic Lantern Film Festival

25 gennaio, alle 20.00

•

Domenica 26 gennaio

Teatro Comunale | Foyer Respighi {9}

Valentina Vitturi

“Orchestra. Studio #3.

Performance per sette direttori d’orchestra”

A cura di Lorenzo Baldi

Performance, alle 11.00

(La durata della performance è di tre ore, accesso libero durante lo svolgimento)

•

Studio privato di Concetto Pozzati (via Zamboni, 57) {5}

(Prima apertura al pubblico)

“Io sono un pittore”

Visite alle ore 15.00, 17.00, 21.00 (posti limitati, prenotazione obbligatoria)

•

Palazzo Bentivoglio

Sissi

“Vestimenti”

A cura di Antonio Grulli

Fino al 19 aprile

26 gennaio: performance alle 14.30 e alle 16.30, posti limitati

•

Fondazione Cineteca di Bologna {39}

Videoart week for Videocittà

Maria Alicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni

“Blue-Plate. Food | Art | Activism”

A cura di Magic Lantern Film Festival

26 gennaio, alle 18.00

•