exibart.onpaper 107: da portare a spasso a Bologna. E un po’ oltre

Uno, due, tre…cinquantanove. Tanti sono i pin allegramente sparsi sulla colorata mappa della Bologna Art Week che, insieme all’infaticabile Untitled Association, proponiamo come paginone centrale di exibart.onpaper 107. Basta una leggera tensione di pollici e indici con relativa torsione del polso per staccarla e portarla comodamente con voi, provando l’ebbrezza di girare per una fantastica città d’arte come si faceva una volta, carta e matita alla mano. Magari dotandovi di bussola da Giovani Marmotte, anche se a Bologna non si perderebbe nemmeno un bambino. E così il gps potete staccarlo e usare la batteria dello smartphone solo per scattare tante fotografie.

Insomma, cinquantanove appuntamenti per vivere alla grande i giorni e le notti della settimana che apre ufficialmente l’anno dell’arte contemporanea in Italia. Un nuovo anno che, come leggerete negli editoriali firmati dai direttori, Matteo Bergamini e Cesare Biasini Selvaggi, porta con sé tutte le questioni simboliche ma anche molto “reali” legate all’inizio di una nuova decade. E chissà cosa penseremo e scriveremo, a gennaio 2030. Magari una nuova edizione di Arte Fiera? Probabile.

Per il momento, serviamo su un piatto d’argento un nutrito sommario di approfondimenti e interviste dedicati ad Arte Fiera 2020 – doppia intervista di Leonardo Regano a Simone Menogoi e Gloria Bartoli – e agli eventi più interessanti che incroceremo in questi giorni lungo, le vie della città felsinea. Una passeggiata tra gli spazi indipendenti più attivi con Cristina Principale, mentre Giulia Turconi ci scrive dell’esperienza del Museo Temporaneo Navile. Paola Granato ha sentito per noi Silvia Fanti, ideatrice del programma di arti performative all’interno di Arte Fiera. E poi le interviste a raffica di Silvia Conta e Roberta Pucci a praticamente tutti i top galleristi bolognesi. E ancora tantissimo altro, direttamente dalla Dotta, che però non vi spoileriamo.

Ma non solo di Bologna si scrive, su exibart.onpaper 107. L’imprenditore Alessandro Nicosia ci racconta dell’esperimento di Arte in Nuvola, la nuova fiera che si terrà dal 13 al 17 maggio 2020 al Roma Convention Center. E poi i consueti appuntamenti con gli Studio Visit di Ludovico Pratesi, questa volta nella casa-studio di Luigi Ontani. Si parla di “stile” e di archistar nell’intervista di Mario Francesco Simeone a Sylvain Bellenger, direttore del Museo di Capodimonte di Napoli. Tre paia di occhi dall’estero: Livia de Leoni da Saint-Étienne, Maria Chiara Wang da Amsterdam e Mila Tenaglia da New York. Orecchie puntate sulla selezione di Podcast d’arte, cultura e attualità, curata da Yasmin Riyahi. E attenzione anche agli Up & Down del mondo dell’arte, scelti da Nicoletta Graziano.

Augurandovi buona lettura, vi ricordiamo anche che le nostre shopper sono completamente biodegradabili. Sì, il mondo ci piacerebbe green, grazie. E se volete continuare a leggere la vostra rivista d’arte e cultura contemporanea preferita, magari sul vostro divano, non dovete far altro che cliccare magicamente qui.