Tutto pronto per Arte In Nuvola: la fiera d’arte moderna e contemporanea aprirà le porte della sua terza edizione dal 24 al 26 novembre 2023, negli spazi dell’iconica Nuvola dello Studio Fuksas all’EUR di Roma. Oltre 150 gallerie, italiane e internazionali, da Londra, Parigi, Barcellona, Knokke, Dubai, Tel Aviv, New York, Osaka, su 14mila metri quadri di spazio espositivo, per un lungo viaggio tra pittura e installazioni, scultura e performance, videoarte, digital art e street art. Arte in Nuvola, la Fiera ideata e diretta da Alessandro Nicosia e prodotta da COR, con la direzione artistica di Adriana Polveroni e la consulenza di Valentina Ciarallo, si presenta con questi numeri, ripartendo dai 36mila visitatori dello scorso anno e dai 500 collezionisti. E tra i vari stand, non potete mancare quello di exibart, che vi aspetta con tante novità tutte da sfogliare.

Si parte con il nostro ultimo onpaper, il 122, che riconoscerete per la copertina d’artista curata per questo numero da Edson Luli. Una potente dichiarazione visiva che non solo impone un processo di memoria e di critica del presente – più che mai necessario alla luce del nuovo tragico conflitto in Medio Oriente e del ritorno minaccioso del terrorismo in Europa – ma ci ricorda una pratica, quella dell’ascolto, ormai obsoleta. Ma che, come scrive Giulia Ronchi nel suo editoriale, «Implica da una parte il silenzio, la disponibilità a ricevere, ad ospitare dentro di sé, mentre dall’altra la necessità di incontro, di comunità, di stare insieme mettendosi su un piano di orizzontalità e orizzonte costruttivo. E allora, forti di quella meravigliosa responsabilità che ha la rivista, quella di accogliere il presente e gettare semi per una prospettiva futura, abbiamo pensato alla parola come linea guida di questo nuovo numero». Si parlerà, dunque, di parola e di parole, per un numero ad ampio raggio, dalla letteratura – ripercorrendo l’immaginario artistico che ha nutrito la produzione letteraria di Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita – alle nuove tecnologie: intelligenza artificiale sì o no?

Sul desk troverete poi anche il nostro secondo numero speciale dedicato alle case d’asta, a cura di Erica Roccella. Dai record imprendibili a un 2023 di “normalizzazione”, abbiamo dato voce alle case d’asta internazionali. Anche in questo caso, si parte dalla cover a firma di Chiara Sorgato, Pesi specifici, che riassume per immagini le cifre più significative dell’ultimo biennio di incanti, dalla Marilyn di Warhol ai ragni giganti di Bourgeois, fino a uno scheletro di dinosauro, tutto senza distinzioni. Passando per il settore del lusso, protagonista incontrastato delle ultime performance globali, con una sfilza di orologi, di borse, di vini rari, che vivono una nuova età dell’oro. «Permettersi il lusso (di scriverne)» – proprio come il titolo dell’editoriale – è stato il mantra di questo secondo volume.

E last but not least, tornano i 222 Artisti emergenti su cui investire, la nostra pubblicazione, curata da Cesare Biasini Selvaggi in collaborazione con Irene Quarantini, diventata un punto imprescindibile per avere una panoramica imparziale sul panorama degli artisti emergenti italiani o stranieri, ma attivi principalmente in Italia. Dopo il grande successo delle edizioni del 2018, del 2019 e del 2021, Il 90,1% degli artisti di questa nuova uscita sono new entry, una miniera di talenti da scoprire per gallerie, curatori e collezionisti. Un lavoro lungo e capillare che alla fine ci consegna – e consegna al mercato – uno strumento imprescindibile per la valutazione degli investimenti nel segmento “emergenti” dell’arte contemporanea.

Per tutte le informazioni sui nostri prodotti, potete dare un’occhiata qui. Vi aspettiamo alla Nuvola!