Speciale Case d’Aste #2. Permettersi il lusso (di scriverne)

Dai record imprendibili a un 2023 di “normalizzazione”, dove le stime sono più misurate, più parche – e così le aggiudicazioni nelle sale, ben lontane dalle vendite strabordanti del 2022. Il numero #2 del nostro speciale, a cura di Erica Roccella, dà voce alle case d’aste internazionali, dentro e fuori i confini italiani. Si parte dalla cover ad opera di Chiara Sorgato, Pesi specifici, che riassume per immagini le cifre più significative dell’ultimo biennio di incanti – dalla Marilyn di Warhol ai ragni giganti di Bourgeois, fino a uno scheletro di dinosauro, tutto senza distinzioni. Passando per il settore del lusso, protagonista incontrastato delle ultime performance globali, con una sfilza di orologi, di borse, di vini rari, che vivono una nuova età dell’oro. «Permettersi il lusso (di scriverne)» – proprio come il titolo dell’editoriale – è stato il mantra di questo secondo volume.

Ci sono realtà che nascono, che si espandono, come la nuovissima sede di Phillips nel cuore di Milano – ne abbiamo parlato con Margherita Solaini, Specialist and Associate Director, Contemporary Art. Altre che guardano a un pubblico sempre più internazionale – vedi la torinese Bolaffi, che la prossima settimana passerà sotto il martello un nudo di Schiele dalla stima milionaria. Claudia Dwek, Chairman Italy, Chairman Contemporary Art, Europe, rivela a exibart i retroscena del top lot dell’anno, nonché l’opera più costosa mai aggiudicata all’asta in Europa, La Dame mit Fächer di Gustav Klimt. E così Cristiano De Lorenzo, Managing Director di Christie’s Italia, ripercorre un’annata dominata dalle grandi «collection sales», dalla leggendaria Paul Allen Collection ($ 1,6 miliardi, di cui $ 1,5 miliardi raccolti in una notte soltanto, il 9 novembre 2022) ai tesori di André Leon Talley (oltre $ 3,5 milioni raggiunti lo scorso febbraio).

Spazio a interviste, a indagini sulla salute dell’art market, a trend e previsioni, sulle pagine del nuovo speciale. Un viaggio che dai vecchi maestri vola alle sperimentazioni del presente, ai manoscritti, ai pezzi unici del design. Fino ai servizi destinati all’art collection management, dedicati, tra gli altri, alle case d’aste e ai grandi players del mercato. Vi aspettiamo a Torino al nostro stand di Artissima, dal 3 al 5 novembre 2023 e nei giorni di preview, per ritirare e sfogliare in anteprima la vostra copia onpaper. Oppure online, a questo link, per scaricare gratuitamente il numero digitale.