Il 2020 è l’anno in cui tante aziende dicono finalmente addio alla plastica monouso. Compresa exibart. Da un po’ ci stiamo interessando alla sostenibilità nel nostro settore ( in particolare, vi ricordiamo l’articolo sulla sostenibilità delle fiere d’arte ) e per questo abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di essere parte del cambiamento. Basta ingombranti e inquinanti buste in plastica lucida: sono buste che si usano per qualche ora in giro per le fiere e poi finiscono direttamente nel secchio e lo smaltimento non è sempre semplice. A partire da adesso, invece, potrete mettere la vostra copia cartacea di exibart nelle nuove shopper biodegrabili, nel pieno rispetto dell’ambiente, per un’arte un po’ più green.