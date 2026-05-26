Pietro Vallone è stato eletto nuovo presidente dell’ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, per il quadriennio 2026-2030. La nuova nomina arriva in un momento di passaggio, che riflette le profonde trasformazioni attraversate oggi dal sistema delle gallerie d’arte italiane, tra internazionalizzazione, pressione fiscale e ridefinizione dei modelli economici del settore. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea ordinaria dell’associazione, svoltasi il 25 maggio presso Triennale Milano. Vallone, partner e direttore finanziario di MASSIMODECARLO, succede ad Andrea Sirio Ortolani.

Fondata nel 1964 a Milano come Sindacato Nazionale Mercanti d’Arte Moderna, ANGAMC ha progressivamente ampliato il proprio ruolo ben oltre la dimensione sindacale originaria, trasformandosi in un interlocutore stabile sui temi normativi, fiscali e culturali che riguardano il sistema dell’arte. Negli ultimi anni l’associazione ha intensificato il lavoro su dossier strategici come IVA, circolazione delle opere, esportazione dei beni culturali, fiscalità del collezionismo e rapporti con le istituzioni pubbliche, rafforzando il proprio peso negoziale all’interno del dibattito nazionale. Ma oggi la questione non riguarda soltanto la rappresentanza della categoria, bensì la capacità dell’intero sistema italiano di mantenere un ruolo competitivo e culturale all’interno di un mercato sempre più polarizzato tra grandi conglomerati e realtà altamente specializzate.

L’elezione di Vallone appare dunque significativa anche per il profilo. MASSIMODECARLO rappresenta infatti uno dei casi più strutturati di galleria italiana operativa su scala internazionale, con sedi tra Milano, Londra, Parigi, Hong Kong e Seoul. La scelta di un dirigente con una forte esperienza manageriale e finanziaria segnala la crescente complessità organizzativa che caratterizza oggi il mercato globale dell’arte, con una concentrazione economica attorno alle mega-gallerie, in un quadro di grande competizione fiscale tra Paesi.

Nel suo primo intervento da presidente, Vallone ha sottolineato la volontà di consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni dall’associazione, richiamando il ruolo del Gruppo Apollo e il dialogo costruito con le istituzioni sui temi fiscali e normativi. Una continuità che riflette anche il tentativo delle gallerie italiane di ridefinire il proprio posizionamento internazionale, rivendicando non soltanto una funzione commerciale ma anche culturale, attraverso attività espositive, ricerca curatoriale, archivi e pubblicazioni.

Accanto al presidente, il consiglio direttivo riunisce figure provenienti da realtà molto differenti del sistema italiano. I vicepresidenti sono Giovanni Bonelli della Galleria Giovanni Bonelli e Claudia Ciaccio di ZERO…. Tra i consiglieri, Antonio Addamiano di Dep Art Gallery, Federica Barletta di Ncontemporary, Filippo Di Carlo della Galleria dello Scudo e Marco Niccoli della Galleria d’Arte Niccoli.

La struttura territoriale dell’associazione restituisce inoltre una geografia articolata del contemporaneo in Italia. I delegati regionali sono Alessandro Luppi per Emilia-Romagna e Marche, Sara Zanin per Lazio e Centro Italia, Giuseppe Lezzi per la Lombardia, Claudia Zunino per Piemonte e Liguria, Tiziana Di Caro per Campania e Sud Italia, Simone Frittelli per la Toscana e Giordano Raffaelli per il Triveneto.