Effetti dell’arte sulla salute: cosa dicono i dati del primo censimento italiano

Non più soltanto progetti sperimentali o pratiche affidate alla buona volontà di singole istituzioni culturali. Il rapporto tra arte, cultura e salute sta assumendo i contorni di un vero ecosistema diffuso, anche in Italia, anche se ancora poco riconosciuto dalle politiche pubbliche. A renderlo visibile è la prima indagine nazionale sulla prescrizione di arte e cultura realizzata dal CCW – Cultural Welfare Center, associazione con base a Torino che unisce i principali esperti italiani nel campo dei cross over culturali, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il report ha censito 918 organizzazioni attive sul territorio italiano impegnate in pratiche di welfare culturale: si tratta della “prescrizione sociale”, secondo cui medici e operatori sanitari prescrivono varie attività culturali – dalle visite a musei, alla fruizione di spettacoli teatrali e concerti, fino a letture specifiche – per migliorare il benessere fisico e mentale dei pazienti.

Il dato appare significativo anche nel confronto internazionale. Se l’indagine europea Culture for Health aveva rilevato 675 esperienze nell’intera Unione Europea, il censimento italiano ne individua da solo 918, suggerendo l’esistenza di un patrimonio di pratiche molto più esteso di quanto finora emerso. Un campo articolato che comprende 617 Unità di Prescrizione Sociale – UPS, cioè realtà che lavorano attraverso un percorso strutturato di invio da parte di professionisti della salute o del sociale, e 301 Unità di Welfare Culturale – UCW, organizzazioni che sviluppano attività artistiche orientate al benessere senza prescrizione formale ma che nel 97% dei casi dichiarano di volerla introdurre.

Arte e salute: anche punto siamo?

La ricerca mette in evidenza come il modello italiano si distingua da quello britannico, storicamente centrato sul medico di base. In Italia la prescrizione di attività culturali nasce soprattutto da una rete multiprofessionale composta da psicologi (32%), assistenti sociali (24%), insegnanti (24%), pediatri (20%) e psichiatri (15%). I medici di medicina generale si fermano all’8%, un dato che secondo gli autori non segnala disinteresse ma l’assenza di strumenti operativi integrati nei sistemi sanitari territoriali.

Le attività proposte coprono un ampio spettro di linguaggi e pratiche: lettura ad alta voce (42%), attività educative in musei e siti patrimoniali (35%), passeggiate culturali e narrative (32%), teatro (29%), arti visive (27%), narrazione e scrittura (23%). Gli obiettivi riguardano soprattutto il miglioramento del benessere mentale e delle capacità relazionali, indicati dal 75% delle organizzazioni, seguiti dall’inclusione sociale (68%) e dal miglioramento della salute fisica (40%).

È significativo anche il modo in cui queste pratiche abitano il territorio. La prescrizione culturale si sviluppa prevalentemente fuori dai contesti sanitari tradizionali: musei (37%), biblioteche (36%), ambienti naturali (33%) e sedi del Terzo Settore (33%) risultano più coinvolti rispetto a ospedali, RSA o centri di salute mentale. La cultura diventa così una risorsa di prossimità che opera dentro la vita quotidiana e negli spazi della comunità ma rimane ancora distante dalle strutture sanitarie.

La popolazione coinvolta è prevalentemente adulta (82%) e anziana (49%), con un significativo coinvolgimento della fascia 0–11 anni (47%). La modalità prevalente è il lavoro di gruppo (54%). I dati sull’efficacia risultano particolarmente rilevanti. Il 96% dei partecipanti conclude il percorso avviato e il 75% raggiunge gli obiettivi di benessere dichiarati. Secondo il 45% delle organizzazioni, i benefici si mantengono nel tempo; per il 49% tendono invece ad attenuarsi senza continuità e senza reti di supporto successive. È proprio qui che emerge uno dei principali nodi critici evidenziati dalla ricerca: il 40% dei percorsi si conclude senza alcun follow-up strutturato.

Altro elemento centrale è la figura del link worker, l’operatore che accompagna il percorso mettendo in relazione servizi sanitari, realtà culturali e beneficiari. Considerato essenziale dall’86% delle organizzazioni, è però presente in forma stabile solo nel 24% dei casi. Una fragilità che si intreccia con il problema del finanziamento: il 28% delle realtà opera senza fondi strutturati e il 19% scarica almeno in parte i costi sui partecipanti, contraddicendo l’idea di accessibilità alla base del modello.

Arte e salute: le geografie italiane

La distribuzione geografica rivela inoltre forti squilibri territoriali. Il Nord-Ovest concentra il 39% delle organizzazioni pur rappresentando il 27% della popolazione italiana, mentre Sud e Isole raccolgono appena il 14% delle realtà censite a fronte del 34% della popolazione. Più che assente, il Mezzogiorno appare ancora poco riconosciuto e scarsamente intercettato dai canali istituzionali.

Nel quadro delineato dalla ricerca, il Piemonte emerge come uno dei territori più avanzati sul piano delle sperimentazioni sistemiche. Tra i progetti citati dal report, figura Museo Ben-Essere sviluppato dall’ASL TO3 insieme al Castello di Rivoli e alla Reggia di Venaria, dove il museo viene concepito come spazio di attivazione cognitiva e relazionale per persone in fragilità emotiva. Viene inoltre ricordato il progetto SOMA, che coinvolge neuroscienziati, psicologi e oncologi dell’Università di Torino in percorsi creativi rivolti a donne con un vissuto oncologico, con restituzioni pubbliche (degli altri progetti in questo ambito anche in altre città scrivevamo più dettagliatamente in questo articolo).

Il futuro della ricerca è nei musei

Sul piano teorico e scientifico, la ricerca si inserisce in un contesto ormai consolidato a livello internazionale. Il rapporto OMS del 2019 aveva già raccolto oltre 3mila studi sugli effetti positivi delle attività artistiche e culturali sulla salute mentale, fisica e sociale. La recente ricerca ASBA – Anxiety, Stress, Brain-friendly museum Approach, sviluppata dall’Università di Milano-Bicocca, rappresenta uno dei tentativi più articolati di costruire protocolli replicabili.

In questo scenario in rapida espansione, si inserisce anche la recente pubblicazione Art Cure: How the Arts Can Transform Your Health and Help You Live Longer di Daisy Fancourt, edito da Oxford University Press. Epidemiologa e tra le studiose più autorevoli a livello internazionale sul rapporto tra arti e salute, Fancourt ha raccolto anni di ricerche scientifiche, distinguendo con precisione tra evidenze consolidate, correlazioni fragili e narrazioni semplificate che negli ultimi anni hanno accompagnato il tema del rapporto arte, cultura e salute. Il quadro che emerge è meno enfatico ma più solido: le pratiche artistiche possono incidere concretamente sul benessere mentale, fisico e relazionale ma i loro effetti dipendono da continuità, accessibilità, competenze professionali e qualità dei contesti in cui vengono attivate.

«La fase delle buone pratiche isolate è alle spalle», ha dichiarato Annalisa Cicerchia, vicepresidente del CCW e responsabile scientifica dell’indagine: «Stiamo parlando di un insieme ampio e variegato che attende di essere legittimato, coordinato e sostenuto». Per il Cultural Welfare Center la sfida è ora trasformare queste esperienze diffuse in politiche strutturali, integrando stabilmente cultura, salute e servizi di comunità dentro i sistemi pubblici di welfare.