Casa degli Artisti e An-Icon: il “12° Atelier” in Cross reality

Riaperta lo scorso primo febbraio, a 110 dalla sua fondazione e chiusa poche settimane dopo a causa dell’emergenza sanitaria, la Casa degli Artisti di Milano oggi, in occasione della terza edizione della Milano Digital Week, presenta al pubblico “12° Atelier”, «un’espansione in Cross reality dell’istituzione con l’invito agli artisti a risiedere e lavorare nei propri spazi», realizzato insieme ad AN-ICON – An-iconology History, Theory, and Practices of Environmental Images, progetto ERC promosso dall’Università degli Studi di Milano.

“12° Atelier”: che cos’è?

«Questa speciale residenza, che si aggiunge agli undici atelier fisici di cui Casa degli Artisti dispone, è uno spazio virtuale, completamente ambientato dentro la Casa e dedicato alla sperimentazione e alla creazione artistica», ha spiegato l’organizzazione.

Mattia Bosco, membro del coordinamento di Casa degli Artisti, ci ha raccontato il progetto: «Il “12° Atelier”, continuum virtuale dell’undicesimo atelier, già nel nome esprime la volontà di espandere non solo lo spazio fisico della Casa, ma le modalità stesse di risiedere e lavorare negli spazi. Il “12° Atelier” è lo specchio dell’undicesimo, che moltiplica all’infinito l’ultimo spazio della Casa, ed è il luogo dove realtà fisica e realtà virtuale si incrociano. Questo è ciò che si intende con Cross reality o X-reality: un contesto dove convivono realtà fisica, realtà virtuale, realtà aumentata, grazie a strumenti hardware, software e sensori che consentono di portare il mondo digitale nel mondo reale e viceversa. Il “12° Atelier” è contemporaneamente uno spazio fisico della Casa e uno spazio virtuale, e questa sua doppia natura permette il passaggio da un piano all’altro».

La progettazione del “12° Atelier”, ha sottolineato la Casa degli Artisti nella conferenza stampa di ieri, è iniziata ben prima dell’emergenza sanitaria e del conseguente moltiplicarsi nel web di progetti legati all’arte, dai social alle gallerie in realtà virtuale. E proprio qui si colloca una distinzione fondamentale: il “12° Atelier” non è un progetto online, ma un “vero” spazio in Cross reality che permette varie tipologie di accesso – da smartphone, pc o da visore 3D – e fruizione, rendendo possibili non solo mostre, ma l’attivazione di uno spazio laboratoriale in cui i partecipanti possono interagire tra loro, sullo spazio e sulle opere che vi vengono inserite.

«L’atelier virtuale si inserisce come oggetto di indagine e ricerca nell’ambito del progetto AN- ICON guidato dal Prof. Andrea Pinotti e finalizzato a indagare le immagini che si propongono allo spettatore come ambienti esplorabili e che, come quelli immersivi e interattivi a 360°, inducono nei fruitori una forte sensazione di essere incorporati in un mondo quasi-reale», si legge nel comunicato stampa.

Oggi sarà possibile visitare il “12° Atelier”. Ecco come

Il progetto è accessibile al pubblico oggi, 27 maggio, dalle 17.30 alle 19.30 al termine dell’incontro Atelier virtuale. Creare e progettare in cross-reality che sarà possibile seguire in diretta streaming sulle pagine Facebook di Casa degli Artisti e di UXR.zone.

All’incontro interverranno Mattia Bosco, coordinamento Casa degli Artisti, Andrea Pinotti, docente di Estetica all’Università degli Studi di Milano e capofila del progetto AN-ICON, ed Enea Le Fons, cybernauta e costruttore dell’architettura virtuale, fondatore di UXR.zone.

«Al termine della presentazione sarà possibile compiere una visita virtuale del “12° Atelier” ed esplorare la Casa degli Artisti in versione 3D attraverso un avatar a disposizione sulla piattaforma dedicata».

Registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: an-icon@unimi.it