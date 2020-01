A Milano al Pirelli Hangar Bicocca ancora un mese e mezzo, fino al 23 febbraio, per visitare “….the Illuminating Gas”, la più grande mostra mai realizzata da Cerith Wyn Evans (1958, Llanelli, Regno Unito; vive e lavora a Londra), a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí, che continua a stregare i visitatori: «Concepita come una composizione armonica di luce, energia e suono, “….the Illuminating Gas” […] presenta una straordinaria selezione di ventiquattro opere tra sculture storiche, complesse installazioni monumentali e nuove produzioni, che offrono ai visitatori un’esperienza sinestetica unica».

Oggi, 11 gennaio, Pirelli Hangar Bicocca offre al pubblico un’occasione d’eccezione per immergersi nel percorso espositivo e nella ricerca di Cerith Wyn Evans, che è insieme artista concettuale, scultore e filmaker: «una serata dedicata all’approfondimento dei riferimenti artistici, culturali e cinematografici di Cerith Wyn Evans, che si sviluppa in due momenti con la presenza dell’artista e del filmmaker Steve Farrer», tra i maggiori sperimentatori dell’Expanded Cinema (qui il video della Tate What is Expanded Cinema?, in cui compare Farrer stesso all’opera), di cui ricordiamo, tra i tanti, il lavoro 10 Drawings del 1976.

L’ultimo evento del public program della mostra si svolgerà domenica 9 febbraio con

“…the Amplifying Gas”, una performance di Keiji Haino e Russell Haswell all’interno del percorso espositivo.

“….fellow travellers”

Alle 18.00 si terrà una Conversazione itinerante, in lingua inglese, tra Cerith Wyn Evans e Roberta Tenconi: «una passeggiata in mostra accompagnati dall’artista in conversazione con la curatrice Roberta Tenconi. Un’occasione per immergersi nell’opera di Cerith Wyn Evans in diretta relazione con l’esperienza sinestetica di luci, suoni e movimenti che caratterizzano il percorso espositivo».

Alle 20.00 seguirà ‘….fellow travellers’: «una proiezione di materiali filmici di Steve Farrer, filmmaker sperimentale conosciuto per i suoi lavori che si sviluppano attorno alle tematiche dell’Expanded Cinema, una prospettiva sul mezzo cinematografico che ne reinterpreta le condizioni prestabilite.

La produzione di Farrer mette in evidenza le questioni relative alla costruzione di tempo/spazio da parte dello spettatore e attiva l’ambiente della visione. Seguirà una proiezione di pellicole e filmati selezionati e presentati da Cerith Wyn Evans» ha anticipato Pirelli Hangar Bicocca.

Steve Farrer

«Steve Farrer è nato nel 1951. Dopo aver lavorato nella sezione “coloranti” delle Imperial Chemical Industries di Manchester ha studiato al North East London Polytechnic e al Royal College of Art di Londra. È stato tra gli organizzatori del London Filmmakers Co-op workshop e organizzatore cinematografico alla fine degli anni Settanta.

È l’inventore di The Machine, una cinepresa /proiettore cinematografico rotante senza otturatore e molte delle sue installazioni si basano su tecniche manuali per decostruire i meccanismi della visione cinematografica», ha ricordato Pirelli Hangar Bicocca.

Cerith Wyn Evans

“….the Illuminating Gas”

A cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí

Fino al 23 febbraio 2020

“…fellow travellers”

11 gennaio 2020, alle 18.00 (ingresso libero fino a esaurimento posti)

“…the Amplifying Gas”. Performance di Keiji Haino e Russell Haswell

9 febbraio 2020



***

Daniel Steegmann Mangrané

“A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand”

A cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli

Fino al 19 gennaio 2020

***

Pirelli Hangar Bicocca

Via Chiese 2, Milano

Orari: dal giovedì alla domenica, dalle 10.00 alle 22.00 (chiuso dal lunedì al mercoledì)

www.pirellihangarbicocca.org