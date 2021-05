Alla Fondazione Francesco Fabbri, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, nelle sale di Villa Brandolini, è stata inaugurata ieri la collettiva “Danae Revisited”, a cura di Carlo Sala, che partendo da un dipinto dell’artista rococò Antonio Bellucci (1654 – 1726) rilegge il mito attraverso le opere di diciannove pittori contemporanei (fino al 25 giugno): Paola Angelini (San Benedetto del Tronto, 1983) , Thomas Braida (Gorizia, 1982), Chiara Calore (Abano Terme, 1994), Nebojša Despotović (Belgrado, 1982), Luca De Angelis (San Benedetto del Tronto, 1980) , Zehra Doğan (Diyarbakır,1989), Barbara De Vivi (Venezia, 1992), Christian Fogarolli (Trento, 1983), Alessandro Fogo (Thiene, 1992), Matteo Fato (Pescara, 1979), Oscar Giaconia (Milano, 1978), Giuseppe Gonella (Motta di Livenza, 1984), Iva Lulashi (Tirana, 1988), Luisa Mè – Luca Colangiacomo (Milano, 1990), Francesco Pasquini (Pesaro, 1991), Giulio, Saverio Rossi (Massa, 1988), Nicola Samorì (Forlì, 1977), Davide Serpetti (L’Aquila, 1990), Marta Spagnoli (Verona, 1994), Shafei Xia (Shao Xing, 1989)

Il progetto espositivo – ha spiegato la Fondazione – «si snoda a partire da un’opera acquisita di recente da Fondazione Fabbri, la Danae di Antonio Bellucci, pittore veneziano che fu tra i protagonisti dell’arte europea tra Seicento e Settecento e che si spense a Soligo nel 1726. L’autore, dopo una serie di importanti commissioni a Venezia, lavorò presso varie corti del continente: nel 1709 è chiamato a Vienna dove opera per l’imperatore Giuseppe I e per il suo successore Carlo VI e dal 1716 è a Londra dove è ancora visibile il grandioso soffitto a motivi allegorici che realizza a Buckingham Palace».

«Il dipinto di Bellucci esposto in mostra – ha proseguito la Fondazione – narra le vicende dell’eroina della mitologia greca rinchiusa in una torre dal padre Acrisio, re di Argo, a cui l’oracolo di Delfi aveva predetto che sarebbe morto per mano della discendenza di sua figlia. La tela, rifacendosi ad una lunga tradizione iconografica, mostra il momento in cui il dio Zeus feconda la giovane sotto forma di pioggia dorata, rendendola madre di Perseo. La declinazione del mito operata da Bellucci è chiaramente di matrice tizianesca assecondando la moda di allora per la pittura veneta del Cinquecento, con l’aggiunta di alcuni elementi decorativi (come gli eleganti dettagli floreali) sintomatici del gusto del suo tempo.

“Danae Revisited” mette in relazione il dipinto storico con le opere di diciannove tra i più interessanti pittori di ricerca operanti in Italia, per rinnovare visivamente e concettualmente il mito».

La mostra è promossa dalla Fondazione Francesco Fabbri Onlus in collaborazione con il comune di Pieve di Soligo.