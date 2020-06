Da oggi, 9 giugno, al 26 luglio le gallerie Enrico Astuni, CAR DRDE, De’ Foscherari, Gallleriapiu, Otto Gallery e Studio G7 uniscono le forze in “Gallery to Gallery”: «un progetto collaborativo che invita a prenotarsi per una staffetta non prevedibile in giro per gli spazi espositivi coinvolti nel progetto: sai dove parti ma non dove arrivi. Il percorso digitale verrà costruito rispettando il tempo a disposizione del fruitore e verrà condiviso una volta arrivati nella galleria di partenza», si legge nel comunicato stampa.

Le parole dei galleristi

I galleristi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, riportata nel comunicato stampa: “Gallery to Gallery” è «un invito all’azione per incoraggiare le persone a riattivare lo sguardo e guardare l’arte dal vivo in un periodo di totale allontanamento dall’esperienza fisica e di fruizione degli spazi espositivi, è un invito a consumare l’arte attivamente e a tornare a vivere la galleria come luogo di scambio culturale.

Questo progetto di collaborazione si è sviluppato dall’idea di celebrare l’esperienza dal vivo e segna anche la riapertura delle rispettive attività espositive dopo più di due mesi di chiusura. Sebbene difficile questo è il momento per sottolineare la nostra presenza in città, le basi della nostra professione e l’impegno verso la comunità.

Da anni supportiamo i nostri artisti attraverso la diffusione e la promozione di progetti sempre più ambiziosi, contribuendo in maniera costante alla scena culturale nazionale e internazionale. Il sistema arte fatto di tantissimi attori – curatori, assistenti di galleria, allestitori, consulenti, uffici stampa – è in una situazione di estrema fragilità, e per questo il mercato è oggi più che mai indispensabile per la sopravvivenza degli artisti, il supporto alla produzione e l’intero sistema».

Il progetto

«Le galleria coinvolte nella staffetta sono accomunate da un comune sentire e dalla volontà di fare rete in un momento così difficile per l’intero sistema culturale: portare la bellezza nei momenti difficili è necessario e lo è ancora di più sostenere gli artisti e tutto il meraviglioso ecosistema del contemporaneo così fragile allo stato attuale. Con questa iniziativa gli attori coinvolti fanno fronte comune per la promozione e il supporto dei reciproci programmi e spazi espositivi», hanno proseguito le gallerie.

«L’identità visiva del progetto, a cura del graphic designer Gabriele Colia, diventa interfaccia dell’esperienza di “Gallery to Gallery” innescando una dinamica di partecipazione e relazione», si legge nel comunicato stampa.

In ogni galleria sarà possibile visitare le mostre in corso: Gallleriapiu propone il progetto epsositivo “in progress” tutta la sua durata “Estetica con conseguenze” (fino al 24 luglio) con opere di Apparatus 22, Pauline Batista, Marco Ceroni, Matteo Cremonesi, Debora Delmar, Gaia Fugazza, Gluklya, Ann Hirsch, Yves Scherer, Ivana Spinelli, Emilio Vavarella, da CAR DRDE prosegue la personale di Elia Cantori “Shadow in process” (fino al 27 giugno), Studio G7 la mostra “Chiaroscuro” (fino al 18 settembre) con lavori di Bill Beckley, Gregorio Botta, Daniela Comani, Franco Guerzoni, Eduard Habicher, Jacopo Mazzonelli e Mariateresa Sartori, Otto Gallery propone “Artarchive Show” (fino al 30 luglio).

Come prenotare la visita guidata

Per prenotare la visita guidata o richiedere informazioni si può fare riferimento alle gallerie partecipanti:

Enrico Astuni: info@galleriaastuni.net

CAR DRDE: office@cardrde.com

De’ Foscherari: galleria@defoscherari.com

Gallleriapiu: info@gallleriapiu.com

Otto Gallery: info@otto-gallery.it

Studio G7: info@galleriastudiog7.it