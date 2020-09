A Venezia riapre il Teatrino di Palazzo Grassi con Art Conversations, due serate di approfondimento, oggi e domani, con i protagonisti delle mostre in corso: “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”, “Youssef Nabil. One Upon A Dream“(entrambe fino al 20 marzo 2021) e “Untitled 2020. Tre guardi sull’arte” (fino al 12 dicembre 2020), in cui la rimozione dell’opera di Saul Fletcher ha sollevato un acceso dibattito.

Gli incontri anticipano la riapertura sia di Palazzo Grassi sia di Punta della Dogana con l’orario consueto: da lunedì 7 settembre le due sedi, infatti, torneranno ad accogliere il pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19, tranne il martedì, giorno di chiusura.

Caroline Bourgeois, Muna El Fituri, Angela Vettese

Venerdì 4 settembre, alle 18.30

La serata sarà dedicata a “Untitled 2020. Tre guardi sull’arte“: «Caroline Bourgeois e, in collegamento Muna El Fituri, curatrici della mostra incontrano Angela Vettese, critica e storica dell’arte, alla presenza di alcuni degli artisti in mostra a Punta della Dogana. Raccontano la genesi del progetto di mostra, ne svelano i retroscena e forniscono nuovi spunti di approfondimento sui temi trattati dalle opere e dagli artisti esposti», ha anticipato il museo.

Matthieu Humery, Wim Wenders, Sylvie Aubenas, Youssef Nabil

Sabato 5 settembre, alle 18.30

«La serata sarà divisa in due parti: la prima dedicata al mondo del grande fotografo che ha ritratto 50 anni di storia, Henri Cartier-Bresson, e la seconda all’immaginario nostalgico e trasognato dell’artista Youssef Nabil.

Matthieu Humery, coordinatore generale del progetto espositivo “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”, incontra due dei cinque curatori della mostra: il regista Wim Wenders – in collegamento – e Sylvie Aubenas, conservatrice e direttrice del dipartimento di Stampe e Fotografia della Bibliothèque nationale de France, che insieme alla fotografa Annie Leibovitz, lo scrittore Javier Cercas e il collezionista François Pinault, hanno dato forma alla propria visione dell’opera del fotografo in un percorso espositivo che raccoglie le immagini più celebri e significative di Cartier-Bresson.

A seguire, protagonista della conversazione sarà l’artista egiziano, Youssef Nabil che incontrerà sul palco del Teatrino uno dei due curatori della mostra “Youssef Nabil. Once Upon a Dream” Matthieu Humery e Sylvie Aubenas», ha proseguito l’istituzione.