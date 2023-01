Il sito internet

Il 2023 dei Musei Reali di Torino inizia con la trasformazione del sito internet, sviluppato nell’ambito del progetto GoDigital! con il supporto di Nethics Srl e della Compagnia San Paolo. Il sito è stato rinnovato sia nella veste grafica, con l’utilizzo di immagini ad alta risoluzione, che per la fruibilità, studiata per garantire una migliore navigabilità. Il menu semplice ed essenziale è composto da tre elementi: visita, esplora ed agenda. Attraverso queste tre voci è possibile organizzare la propria visita ai Musei acquisendo tutte le informazioni necessarie, conoscere l’architettura e le collezioni, consultare gli eventi in programma. È anche possibile accedere alla mappa 3D del sistema museale grazie ad un modello interattivo sviluppato da BeBrand Creativa Platform, che consente di scaricare i percorsi d’interesse in versione pdf.

I cantieri del 2023

La valorizzazione dei Musei Reali prosegue nel 2023 con una profonda trasformazione del “reale”, oltre che del digitale.

Il restauro, in corso, della facciata sud di Piazza Castello terminerà nel mese di marzo, poi i lavori interesseranno i giardini, intervenendo sulla facciata nord del Palazzo Reale. L’ultimo grande progetto di ristrutturazione partirà in primavera. Grazie ai fondi PNRR dedicati ai giardini saranno completati i lavori di illuminazione nell’area di levante, ma la parte più consistente riguarderà l’area verde con la ricostituzione dei percorsi, la creazione di aree fiorite ed il rinnovamento delle essenze arboree.

Infine, concluso il restauro della parte interna dei bastioni barocchi, proseguiranno i lavori che coinvolgeranno il viale 1° maggio, con il ripristino della balaustra crollata all’inizio degli anni duemila. Anche le novecentesche Serre Reali saranno oggetto di rinnovamento perchè tra marzo e aprile prenderanno il via ulteriori cantieri a loro dedicati.

La direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella anticipa che dal prossimo autunno l’ingresso ai Musei Reali sarà possibile da Corso Regina Margherita, così da garantire, nell’interrato, una serie di servizi essenziali aggiuntivi.

Le mostre

La mostra in corso che celebra Rembrandt, il grande maestro olandese del Seicento, dal titolo Rembrandt incontra Rembrandt. Dialoghi in Galleria prosegue fino al 16 aprile 2023. Nell’ambito delle rassegne dossier verrà inaugurata il 16 febbraio 2023, nello Spazio Passerella del Museo di Antichità, la mostra Vivere sull’acqua. Insediamenti e vita quotidiana nell’età del bronzo in Piemonte. Il programma continua a Palazzo Chiablese con Ruth Orkin. Una nuova Scoperta, dal 17 marzo 2023. A Pasqua, la Biblioteca Reale propone il terzo incontro con Leonardo, A tu per tu con Leonardo. Il genio e il suo tempo. L’appuntamento sarà strutturato in due momenti, dal 7 al 16 aprile saranno esposti i tredici autografi di Leonardo ed il Codice sul volo degli uccelli; dal 18 aprile al 9 luglio, gli autentici saranno sostituiti con copie al vero realizzate a partire dagli originali. Contemporaneamente sarà allestito nel caveau della Biblioteca, un percorso dedicato ai grandi eventi storici relativi alla biografia di Leonardo. Le mostre saranno realizzate in collaborazione con CoopCulture, mentre il progetto è sostenuto da SMARTART Torino e dalle Officine Meccaniche Torino (OMT).

Gli eventi

Per quanto riguarda l’edizione 2023 dell’Estate Reale tanti gli appuntamenti in programma: da aprile ad ottobre gli spazi aperti dei Musei Reali coinvolgeranno diverse fasce di pubblico, in particolare giovani e famiglie. Torino Crocevia di Sonorità, in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino, proporrà concerti nel teatro romano; Notti Sonore offrirà spettacoli, musica e aperitivi in consolle; Favole in forma sonata dedicherà alle famiglie e alle scuole un percorso di avvicinamento alla musica.