‘Playlist’: la proposta alternativa di Arte Fiera. Intervista a Simone Menegoi

Arte Fiera si presente puntuale a gennaio, dal 21 al 24 gennaio 2021: ha scelto di non riprogrammare quest’edizione in altre date e di confrontarsi con la situazione contingente attraverso PLAYLIST. Visioni trasversali sull’arte, una proposta alternativa e sperimentale alle fiera online come abbiamo imparato a conoscerle nei mesi scorsi.

PLAYLIST, ha spiegato la Arte Fiera, «è un’iniziativa digitale basata sull’idea di “selezione a cura di”. Generalmente, la parola “playlist” indica una sequenza di brani musicali compilata da un DJ o un musicista; in questo caso è stata usata per indicare un formato molto diffuso nella cultura contemporanea, quello della “lista dei preferiti”, in cui il motivo di interesse è tanto il contenuto proposto, quanto il personaggio che lo propone». PLAYLIST si articolerà in cinque sezioni: In mostra, In sala, In libreria, In conversazione, In galleria, che saranno tutte accessibili gratuitamente e senza registrazione sul sito della fiera.

Simone Menegoi, Direttore artistico di Arte Fiera, ci ha raccontato come è nato questo articolato progetto e i percorsi che attiva.

Intervista a Simone Menegoi

Negli ultimi mesi le fiere online sono diventate un grande ambito di sperimentazione, soprattutto con la creazione di modalità virtuali per la “visita”, come le viewing room. Che cosa ne pensa? Quale è, secondo Lei, il valore di una fiera online?

«Ho visitato le prime fiere online con molta curiosità e interesse. Man mano che questo formato si è diffuso, di pari passo con la cancellazione di una fiera fisica dopo l’altra, questo interesse è rapidamente diminuito; non solo per il venir meno della novità, ma perché si faceva sempre più grande, e frustrante, il divario fra l’esperienza fisica delle opere, degli stand, dei padiglioni fieristici, e l’infilata di fotografie viste a schermo. Le fiere online sono un rimedio giustificabile, ma molto limitato e debole, all’assenza di quelle fisiche. Mi sembra che anche molti galleristi abbiano la stessa percezione».

Arte Fiera ha operato una scelta di campo completamente diversa da questo trend generale, puntando sulla dimensione più culturale. Come è stata accolta questa proposta e quali sono i principali obiettivi? Che messaggio volete lanciare?

«Come ho già detto, avvertivamo una diffusa stanchezza nei confronti del formato stesso della fiera online. Abbiamo allora deciso di puntare sul cosiddetto public programme, l’offerta culturale della fiera, adattandola al nuovo contesto digitale e ampliandola.

I talk (a cura di Flash Art) torneranno in formato video, ma ci sarà anche un programma di film sull’arte in streaming (a cura di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna); il bookshop di Librerie Corraini diventerà una serie di podcast in cui lettori d’eccezione segnalano libri legati all’arte; la commissione, che facciamo da due anni, di una nuova opera a un artista italiano mid-career è diventata una mostra online in cui l’artista designato per il 2021, Stefano Arienti, esplora la collezione permanente del MAMbo.

Il messaggio è implicito ma chiarissimo: in attesa di poter fare di nuovo una fiera in presenza, preferiamo battere una via diversa da quella della fiera online».

Non ci saranno viewing room e simili, ma l’attenzione alle gallerie si è trasformata in un progetto di lunga durata, iniziato già nelle prime fasi della pandemia. Che riscontri state avendo e come proseguirà il progetto?

«Le gallerie non sono escluse dal progetto, anzi, occupano una posizione di primo piano. Ma lo fanno con le mostre allestite nei loro spazi fisici (in corso, appena trascorse o a venire), illustrate attraverso una scelta di immagini e un estratto del comunicato stampa. Un’iniziativa puntata esclusivamente sugli spazi delle gallerie, dunque, per sottolineare l’importanza di questo “museo diffuso” e invitare i visitatori del sito a visitarlo. Si tratta di un’edizione speciale della rubrica digitale “In galleria” che avevamo lanciato a marzo 2020 in risposta al primo lockdown.

Non sappiamo ancora se il progetto proseguirà, ma mi sembra che sia stato apprezzato, sia la prima edizione che quella che stiamo per varare. Prova ne sia la presenza in quest’ultima di alcune gallerie prestigiose – da Tucci Russo a Lia Rumma, da Massimo Minini a Giò Marconi – che hanno aderito su invito del Comitato di selezione».

Arte Fiera ha un legame molto forte con il territorio bolognese. In che modo lo avete coinvolto quest’anno?

«Essenzialmente, attraverso il coinvolgimento di due protagonisti della scena culturale bolognese: il MAMbo e la Cineteca Comunale, il primo con l’iniziativa che vede Arienti vestire i panni di curatore ed esplorare la collezione permanente del museo, la seconda con il bel programma di film documentari sull’arte selezionati per noi da Gian Luca Farinelli, il Direttore della Cineteca – un programma che, in soli quattro titoli, spazia dall’arte contemporanea iraniana alla street art, sempre conservando un legame, diretto o indiretto, con l’Italia».

Veniamo al pubblico: le vostre proposte sono dedicate a un pubblico trasversale, non solo agli addetti ai lavori, sono gratuite e con accesso libero, senza necessità di registrazione. Che pubblico vi aspettate, in generale? Pensate che le iniziative online possano essere un modo per intercettare nuove fasce di pubblico o nuovi soggetti che nel 2022 si avvicineranno alla fiera in presenza?

«Vorremmo innanzitutto coinvolgere il pubblico tradizionale di Arte Fiera, che è vasto e appunto trasversale, composto solo in parte da addetti ai lavori. PLAYLIST è un modo per tenerci in contatto con questo pubblico, per colmare il vuoto di un gennaio senza il consueto evento bolognese, per dargli appuntamento al 2022. E poi ci piacerebbe naturalmente intercettare anche altre nicchie di pubblico, interessate ai contenuti specifici dell’iniziativa, che si tratti di libri o di film o di dibattiti.

Diventeranno, dopo questo primo approccio, visitatori di Arte Fiera nel 2022? Non lo so, ma è lecito sperarlo».

Che cosa pensa, più in generale, in merito alla situazione di arte e cultura in questi mesi? Quali sono le urgenza principali?

«Siamo in apnea da così tanti mesi, ormai… Temo per l’impatto economico di questo lungo periodo di inattività e mancanza di lavoro su una miriade di professionisti legati all’attività dei musei e delle gallerie, così come dei teatri, dei cinema, di tutti i luoghi in cui si crea e si diffonde arte. Sono, è bene ricordarlo, non solo luoghi di fruizione, ma anche luoghi di lavoro. La salute viene per prima, ma la tutela del lavoro e del reddito deve tutelare anche queste persone e questi luoghi».

