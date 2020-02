Sette artisti nati negli anni Novanta alla Federica Schiavo Gallery, Milano

A Milano, alla Federica Schiavo Gallery, inaugura oggi, 5 febbraio, la collettiva “A Healthy Dose of Confusion before The Bang” con opere di Andrea Bocca (1996, Crema), Federico Cantale (1996, Milano), Andrea Noviello (1996, Roma), Leonardo Pellicanò (1994, Roma), Sara Ravelli (1993, Crema), Giulio Scalisi (1992, Milano) e Agnese Smaldone (1996, Milano).

Con questa collettiva la Federica Schiavo Gallery prosegue la propria ricerca sulle nuove generazioni d’artisti: gli artisti invitati sono tutti nati dopo il 1990, lavorano con media diversi e nei cui lavori si può rintracciare un’identità definita. Nessun tema per la mostra, ma una totale libertà che, ha spiegato la galleria, per un’istantanea più fedele allo spirito di questa generazione.

Abbiamo posto alcune domande sulla mostra alla gelleriste, Federica Schiavo e Chiara Zoppelli.

Come è nata la mostra? Tutti gli artisti invitati sono nati dopo il 1990. Come li avete scelti? Che cosa accomuna le loro ricerche?

«La mostra è nata dall’esigenza di proseguire il percorso della galleria che dalla sua apertura ha sempre cercato di dare spazio alle nuove generazioni.

Il gruppo di artisti con cui la galleria ha mosso i primi passi sono tutti nati negli anni ‘70 e negli anni la galleria ha continuato la sua ricerca per accogliere le generazioni successive con particolare attenzione agli artisti provenienti da Accademie d’Arte italiane.

In questo momento ha raccolto i forti segnali di una generazione di giovanissimi che si affaccia al mondo dell’arte con un pensiero già molto coerente e maturo che ci ha convinti a coinvolgerli in un progetto con la galleria.

Il titolo della mostra, “A Healthy Dose of Confusion before The Bang”, e l’immagine della comunicazione sono stati pensati da Giulio Scalisi, fra gli artisti in mostra».

Come sarà articolato il percorso espositivo?

«La mostra comprende le opere di sette artisti che lavorano con diversi media e spaziano dall’installazione, alla scultura e alla pittura, senza avere l’intenzione di un tema guidato anzi: nessuna guida, liberi tutti! Il modo per noi più incisivo per fotografare un momento».

Come si inserisce questa mostra nella programmazione della Federica Schiavo Gallery?

«L’inserimento di questa collettiva è in linea con il nostro programma ed è il modo migliore per concludere un ciclo di mostre che ha visto protagonisti tutti i nostri artisti.

In questa collettiva Andrea Sala e Patrick Tuttofuoco hanno voluto confrontarsi direttamente con i giovani artisti attivando un confronto generazionale molto proficuo».

Quali saranno i prossimi appuntamenti dentro e fuori la galleria?

«Venerdi 17 aprile 2020 la galleria cambia sede e apriremo un nuovo ciclo con una personale di Patrick Tuttofuoco. Contemporaneamente saremo al Miart con un progetto di Andrea Sala e a seguire altre mostre con artisti internazionali come David Renngli e Svenja Deininger».

Andrea Bocca, Federico Cantale, Andrea Noviello, Leonardo Pellicanò, Sara Ravelli, Giulio Scalisi, Agnese Smaldone

“A Healthy Dose Of Confusion Before The Bang”

Dal 5 febbbraio al 31 marzo 2020

Federico Schiavo Gallery

Via Michele Barozzi 6, Milano

Opening: 5 gennaio 2020, alle 18.00

Orari: dal martedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.00, sabato su appuntamento

www.federicaschiavo.com