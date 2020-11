‘Together We Stand’: tre gallerie veneziane per un unico progetto

Dal 30 novembre al 9 gennaio 2021 gli spazi della Galleria Michela Rizzo ospitano “Together We Stand”, un progetto espositivo nato dalla collaborazione con la Galleria Marignana Arte e Marina Bastianello Gallery.

Il progetto nasce come reazione alla cancellazione delle fiere, in particolare ad ArtVerona 2020, che si sarebbe dovuta tenere in questi giorni. Le tre gallerie veneziane hanno dunque deciso di presentare negli spazi della Galleria Michela Rizzo all’Isola della Giudecca gli artisti e le opere originariamente pensati per la manifestazione veronese, offrendo ai collezionisti e al pubblico locale la possibilità di visitare gli stand “fuori fiera”.

La collaborazione tra Galleria Michela Rizzo, Marignana Arte e Marina Bastianello Gallery nasce dall’esperienza dell’associazione Venice Galleries View, rete che riunisce nove gallerie veneziane e che nel corso del tempo ha offerto alle protagoniste della scena artistica veneziana l’occasione di approfondire la conoscenza reciproca in un clima di collaborazione e rispetto. Mai come in questo momento di difficoltà per il mondo dell’arte, segnato da chiusure e cancellazioni di eventi, unire le forze si è dimostrata una carta vincente. Il progetto espositivo, dunque, vuole lanciare un segnale positivo che porti a una nuova modalità di collaborazione tra diverse gallerie, che accantoni la competizione sfrenata a favore di un’unione delle energie. Per le tre gallerie, rialzarsi dalla caduta imposta dalla contingenza è possibile con questa forma di collaborazione inedita: come suggerisce lo stesso titolo, “Together We Stand”, che con un gioco di parole che allude sia allo stand della fiera che allo “stare in piedi”, un nuovo slancio è possibile.

Nel percorso espositivo gli spazi sono divisi equamente tra le tre gallerie che mettono in dialogo i loro artisti. Tra gli artisti in mostra, Marignana Arte presenta Giuseppe Adamo, Maurizio Donzelli, Serena Fineschi, Nancy Genn, Silvia Infranco, Giulio Malinverni, Quayola e Verónica Vázquez. Marina Bastianello Gallery esibisce le opere di Matteo Attruia, Antonio Guiotto, Penzo+Fiore e Paolo Pretolani. Infine, Galleria Michela Rizzo espone i lavori di Alessandro Biggio, Lucio Pozzi, Silvano Tessarollo e Sophie Westerlind.