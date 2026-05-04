Addio a Diletta Boni, l’artista scompare a 54 anni: il ricordo oltre la materia

Se ne è andata in silenzio, come era solita fare. Quasi in disparte, senza voler occupare la scena. Ma affrontando la malattia con coraggio e determinazione. Perché le cose Diletta Boni amava farle con passione e autenticità. Anche per questo la sua scomparsa prematura lascia un vuoto che non riguarda soltanto una comunità locale ma una pratica artistica coerente e silenziosamente radicale, costruita negli anni fuori da ogni semplificazione.

Formatasi tra l’Istituto d’Arte Metelli e l’Accademia di Belle Arti di Roma, Boni aveva sviluppato a partire dalla metà degli anni Novanta un percorso autonomo, tenuto insieme da una tensione costante verso ciò che sfugge alla superficie dell’immagine. Il suo lavoro si muoveva infatti lungo una linea di indagine rara: quella delle profondità dell’inconscio, attraversate mediante un lessico visivo che attingeva a simboli di matrice esoterica, con particolare attenzione alla tradizione alchemica.

Non si trattava, tuttavia, di citazione o decorazione. Nei suoi lavori – pittura, scultura, installazione, fino al linguaggio del cortometraggio – questi elementi venivano progressivamente distillati in una grammatica personale, riconoscibile per densità e misura. Una ricerca che rifuggiva l’urgenza spettacolare per concentrarsi su un processo più lento, quasi sedimentario.

Ma accanto alla pratica artistica, Boni ha affiancato per anni l’insegnamento e la formazione, contribuendo alla trasmissione del linguaggio visivo a nuove generazioni, senza mai separare nettamente il momento didattico da quello creativo. E proprio in questa misura – mai gridata – risiedeva la sua forza.

Anche nelle esperienze più recenti, come la personale presentata a Narni nel contesto di Tracce 2026, il suo lavoro continuava a interrogare elementi primari e simbolici, come il fuoco, traducendoli in composizioni di grande raffinatezza, capaci di unire pittura e installazione in un equilibrio raro. Quando era apparsa sulle nostre pagine, era già evidente questa qualità: una presenza appartata ma necessaria, capace di tenere insieme rigore e apertura, disciplina e intuizione.

Per chi l’ha conosciuta, però, il discorso non può fermarsi qui. Perché alla coerenza del lavoro corrispondeva una qualità umana altrettanto rara: una discrezione che non era distanza ma forma di ascolto; una grazia che non era maniera ma sostanza.

Non sorprende che, nel ricordarla, si sia parlato di una «Donna piena di grazia e preziosa materia», una definizione che, al di là della retorica inevitabile del commiato, coglie qualcosa di essenziale anche del suo modo di stare nell’arte.

È forse in questo equilibrio – tra visibile e invisibile, tra segno e trasformazione – che si misura oggi la sua eredità. Resta un lavoro fatto di misura e profondità, che continuerà a chiedere tempo e ascolto. E rimane, per chi l’ha conosciuta, qualcosa di ancora più difficile da nominare: una sensibilità autentica che oggi manca ma non scompare.