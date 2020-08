Okwui Enwezor (Calabar, Nigeria, 1963 – Monaco di Baviera, 2019) è stato curatore e critico d’arte, giornalista e scrittore. Direttore artistico del settore arti visive della Biennale di Venezia nel 2015, ha curato la 56. Esposizione Internazionale d’Arte, All the World’s Futures. Dal 2011 al 2018 è stato Direttore della Haus der Kunst di Monaco di Baviera.

È stato Direttore Artistico della 2. Johannesburg Biennale in Sudafrica (1997), di documenta 11 a Kassel in Germania (1998–2002), della 2. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla in Spagna (2006), della 7. Gwangju Biennale in Sud Corea (2008) e della Triennale Internationale d’Art Contemporaine de Paris in Francia (2012).

I suoi campi di interesse hanno spaziato dal mondo delle mostre internazionali, ai musei, l’università e l’editoria. Dall’arte africana, europea, asiatica, nord e sud americana del XX e XXI secolo, all’arte moderna e contemporanea nei paesi africani e l’arte contemporanea della diaspora africana. Le sue ricerche hanno incluso il video e la fotografia, la teoria dell’archivio, del documentario fotografico e del fotogiornalismo, la storia dei musei. Ha studiato le teorie sulla diaspora e sulle migrazioni, del modernismo post-coloniale, e quindi dell’architettura e dell’urbanistica delle città africane postcoloniali.

Nel 1994 ha fondato la rivista di fotografia Nka: Journal of Contemporary African Art (co-edita da Duke University Press). Come scrittore e critico ha contribuito a cataloghi di mostre, antologie e riviste, oltre ad aver pubblicato articoli e interviste per i maggiori quotidiani e periodici del mondo. È stato autore di numerosi libri tra cui Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art (Gottingen: Steidl and New York: International Center of Photography, 2008), Contemporary African Art Since 1980 (Damiani, 2009, con Chika Okeke-Agulu), Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity (Duke University Press, 2008, con Terry Smith and Nancy Condee).

Tra le sue numerosissime mostre, ricordiamo qui l’ultima inaugurata l’8 marzo 2019 all’Haus der Kunst di Monaco di Baviera, “El Anatsui: Triumphant Scale“, co-curata assieme a Chika Okeke-Agulu, andata poi al Mathaf, Arab Museum of Modern Art di Doha e al Kunstmuseum di Berna.