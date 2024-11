A BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, il LivCom Award for SDGs

Selezionato fra 267 candidati provenienti da 53 Paesi, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, unico progetto italiano tra i finalisti, è stato premiato con il LivCom Award for SDGs nella categoria Environmentally Sustainable Project Award per la capacità di creare comunità vivibili in qualità di parco pubblico dotato di una ricca biodiversità e un programma culturale innovativo (ne abbiamo parlato qui) sorto all’interno di un grande progetto di riqualificazione dell’area di Portanuova. Dopo il Premio Dubai International Award for Best Practices, promosso da UN-Habitat e dal Comune di Dubai, assegnato all’inizio del 2024, questo nuovo riconoscimento internazionale riconferma come l’innovativo programma culturale che anima il parco sia in grado di generare un impatto positivo sulla vita delle comunità, ispirando nuove pratiche individuali e collettive per un futuro più sostenibile e favorendo l’accesso di tutti a esperienze culturali ed educative di qualità.

«È un grande onore ricevere il LivCom Award for SDGs – dichiara Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella -. Un prestigioso premio internazionale che desidero condividere con tutti coloro che hanno creduto, insieme a noi, in un modello innovativo capace di mettere al centro la cultura nella rigenerazione urbana e nella creazione di comunità vivibili. In particolare il Comune di Milano, da sempre al nostro fianco con il comune intento di favorire azioni rivolte al benessere dei cittadini; le numerose aziende e istituzioni, per noi fondamentali, con cui collaboriamo attraverso un attento lavoro di coprogettazione; gli artisti che accettano la sfida di proporre contenuti volti a interpretare la contemporaneità; il mio team di professionisti che cura ogni dettaglio della progettazione; e, non ultimo, le vivaci comunità che ogni giorno partecipano alla vita del parco e alla nostra proposta culturale, restituendo il senso di questo grande lavoro collettivo». Le fa eco Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella, Head of Sustainability & Communications, COIMA: «Questo riconoscimento riconferma ancora una volta il grande impegno della Fondazione Riccardo Catella nella gestione virtuosa dello spazio verde pubblico e dello sviluppo del territorio con l’attivazione di progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

I criteri che hanno guidato la giuria del LivCom Award for SDGs – nella scelta dei finalisti sono la valorizzazione del paesaggio e degli spazi pubblici; la promozione dell’arte, della cultura e del patrimonio culturale; l’adozione di pratiche rivolte alla tutela dell’ambiente e in linea con gli obiettivi della green economy; il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione della comunità; l’attenzione per il benessere dei cittadini; la sostenibilità delle politiche di pianificazione e gestione del progetto. La fase finale dei 22° LivCom Awards si è svolta a Il Cairo, in Egitto, dal 4 al 7 novembre 2024 in concomitanza con il 12° World Urban Forum/WUF12 – principale conferenza globale sull’urbanizzazione sostenibile delle Nazioni Unite – a cui hanno preso parte Capi di Stato, organizzazioni internazionali e leader del settore privato per identificare soluzioni innovative al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la creazione di comunità vivibili.questo nuovo riconoscimento internazionale riconferma come l’innovativo programma culturale che anima il parco sia in grado di generare un impatto positivo sulla vita delle comunità, ispirando nuove pratiche individuali e collettive per un futuro più sostenibile e favorendo l’accesso di tutti a esperienze culturali ed educative di qualità.

Cuore verde della città, BAM si conferma un motore di impatto sociale, ambientale e culturale che supera i confini del parco e raggiunge l’intera città contribuendo a creare una Milano più sostenibile e inclusiva, grazie anche all’innovativo binomio Natura-Cultura che contraddistingue il suo programma culturale. «Esprimo l’orgoglio della città che vede riconosciuta l’eccellenza di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella, con un premio così prestigioso come il LivCom Award, che ha coinvolto realtà internazionali da tutto il mondo – sottolinea la Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo -. BAM è un teatro a cielo aperto per la città, con una programmazione culturale innovativa e di alta qualità, un calendario di attività pensate per portare benessere ai cittadini».