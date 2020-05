Continuerà fino al 10 maggio CRAfest 2020, la prima edizione del festival per cortometraggi e brani musicali in streaming, promosso nell’ambito del programma #LaCulturaRestaAccesa da Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale, Polo biblio-museale di Lecce, Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese e Università del Salento attraverso l’impegno degli studenti e dei docenti del Cineclub Universitario e del Musiclub Unisalento del DAMS.

CRAfest 2020 è nato in seguito al lockdown, per sperimentare le potenzialità comunicative dello streaming e dei social network, avviando una piattaforma di discussione, confronto e visione attorno ai temi della creatività cinematografica e musicale. 132 le richieste di partecipazione provenienti da Italia, Cina, Brasile, Kurdistan, Lituania, Bielorussia, Corea del Sud, Svizzera e Iran, con proposte eterogenee sia per la musica, tra rap e trap, classica, pop, neo-prog, elettronica e acusmatica, che per i video, che spaziano dal drammatico al distopico, dall’animazione alla commedia. Vari sono poi i filmati e i brani incentrati sul tema della quarantena.

Il Festival naturalmente si svolgerà sui canali YouTube e Instagram del progetto #laCulturaRestaAccesa e sarà scandito in varie fasi. Da lunedì 4 a giovedì 7 maggio, le opere selezionate verranno presentate sui canali alle ore 11 e alle 18. Le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio saranno dedicate ai contenuti speciali dei grandi ospiti dal mondo del cinema e della musica, oltre che alla valutazione delle opere selezionate.

Il 40% del punteggio finale di ogni opera sarà determinato dall’indice di gradimento del pubblico, espresso tramite i like ricevuti dal cortometraggio o dal brano musicale sulla pagina InstagramTV di CRAfest. Il restante 60% sarà determinato dalle preferenze delle giurie del Cineclub Universitario e del Musiclub Unisalento, con la partecipazione speciale di Stefania Rocca e Raffaele Casarano, in qualità di presidenti di giuria rispettivamente delle sezioni Cortometraggi e Brani musicali. Gran finale domenica, con i quattro artisti, due per categoria, che saranno nominati vincitori del festival.

I primi due classificati nelle categorie Cortometraggi e Brani Musicali avranno l’opportunità di presentare i propri lavori nel corso di uno o più festival, rispettivamente cinematografici e musicali, di rilevanza nazionale.

«Giorno dopo giorno ci stiamo reinventando per immaginare e costruire il presente e il futuro della cultura, valorizzando l’impegno dei creativi e di quanti operano in campo culturale, anche in questo periodo di quarantena, grazie al supporto del web. Così con il Polo biblio-museale di Lecce, Apulia Film Commission e il DAMS dell’Università del Salento hanno deciso di rimboccarsi le maniche, insieme, per raccontare nuove storie con lo sguardo creativo di filmaker provenienti da tantissime geografie – dalla Cina all’Italia – che hanno tanto da raccontare. Ringrazio Stefania Rocca e Raffaele Casarano per aver accolto il nostro invito a presiedere le giurie e naturalmente tutti gli studenti che si stanno mettendo alla prova con #CRAfest, la prima edizione di un festival che – ne sono sicura – si farà valere anche oltre i confini della Puglia. In bocca al lupo a tutti i partecipanti!», ha dichiarato Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia.