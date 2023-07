Dieci finalisti per il Premio Cramum 2023: la mostra a Busto Arsizio

Enrico Antonello, Mattia Barbieri, Giulio Boccardi, Gisella Chaudry, Edson Luli, Simone Mazzoleni, Monica Mazzone, Guido Mitidieri, Caterina Roppo, Betty Salluce. Sono i finalisti del Premio Cramum 2023, arrivato alla decima edizione. In considerazione dell’elevato numero di iscrizioni e della qualità dei progetti proposti, nominati anche dieci “Artisti in Evidenza”. Le loro opere, pur se non in mostra, saranno pubblicate all’interno del libro “Eroi & Sopravvissuti” del Premio Cramum 2023. I dieci “Artisti in Evidenza Cramum 2023” sono: Michele Maria Canditone, Lorenzo Conforti, Guido Corbisiero, Federico Ferroni, Tommaso Sandri, Stefano Scagliarini, Letizia Scarpello, Danilo Sciorilli, Giulia Seri, Mattia Trabalza.

La mostra a Busto Arsizio

Come previsto dal Bando, la selezione dei Finalisti e degli Artisti in Evidenza è stata fatta dal Direttore del Premio Cramum, Sabino Maria Frassà, che presiede anche la Giuria che decreterà tra i soli finalisti il vincitori, annunciato il 19 gennaio 2024, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Eroi?”. Ospitata all’interno delle Collezioni Paneghini presso la Reti SpA di Busto Arsizio la mostra presenterà le opere dei finalisti al fianco di quella dell’Artista eletto “Maestro dell’anno” e fuori concorso, Francesca Piovesan.

Il vincitore terrà una mostra personale presso il Mercato Centrale Milano nell’estate 2024, finanziata da Reti SpA. Alla fine della mostra sarà assegnato anche il Premio Speciale Cramum & Reti for Art, pari a un massimo di 2500 euro per l’acquisizione da parte di Bruno e Ilenia Paneghini di un’opera dei finalisti che entrerà a far parte in modo permanente della loro Collezione. L’opera verrà selezionata dalle persone che vivono e lavorano nello spazio di Reti a Busto Arsizio.

Premio Cramum 2023: la giuria

La Giuria del X Premio Cramum è composta da noti collezionisti, esperti e giornalisti del mondo dell’arte e della cultura: Marzia Apice, Valentina Ardia, Elsa Barbieri, Loredana Barillaro, Giuseppe Casarotto, Jacqueline Ceresoli, Carolina Conforti, Paola Coppola, Camilla Delpero, Riccardo Fausone, Raffaella Ferrari, Antonio Frassà, Rosella Ghezzi, Pier Luigi Gibelli, Gian Luca Granziera, Maddalena Labricciosa, Veronica Lempi, Andrea Margaritelli, Ilaria Mauri, Marco Miglio, Annapaola Negri-Clementi, Arianna Panarella, Ilenia e Bruno Paneghini, Federico Pazzagli, Mauro Perosin, Francois-Laurent Renet, Giulia Ronchi, Elisabetta Roncati, Alessandro Scarano, Carolina Trabattoni, Massimiliano Tonelli, Valeria Vaselli, Maurizio Zanella, Emanuela Zanon. La giuria è completata dall’artista “Maestro dell’anno” Francesca Piovesan e dagli Artisti “Maestri Amici”: Letizia Cariello, Alberto Di Fabio, H.H. Lim, Franco Mazzucchelli, Fulvio Morella.