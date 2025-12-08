Il Premio EneganArt supporta l’arte emergente: la mostra alla Strozzina

Dieci anni sono un traguardo significativo per qualsiasi progetto culturale ma nel caso di EneganArt assumono il significato della testimonianza di una continuità di un’esperienza che ha saputo dialogare con l’arte emergente e accompagnarla nel tempo. Fino al 14 dicembre 2025, nelle sale della Strozzina di Palazzo Strozzi a Firenze, torna infatti GenerAzione, ottava edizione del Concorso Nazionale di Arte Attuale promosso da Enegan, azienda attiva nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni.

Il titolo scelto per il 2025, GenerAzione, gioca con il doppio significato racchiuso nella parola: da un lato, genere come categoria, differenza, pluralità, dall’altro, azione come spinta trasformativa, energia, dinamismo. Una sintesi che suggerisce un cammino evolutivo, una connessione tra passato, presente e futuro ma anche un invito a leggere l’arte come dispositivo capace di attivare nuovi immaginari. In questa stessa direzione si inserisce la collaborazione con lo IED di Firenze, che ha portato alla creazione del logo dell’edizione: un esercizio di progettazione visiva premiato con borse di studio per due studenti coinvolti.

La mostra riunisce i 18 artisti finalisti, selezionati dalla giuria tra le circa mille candidature arrivate da tutta Italia, e culminerà nella cerimonia di premiazione del 13 dicembre, quando saranno assegnati quattro riconoscimenti, tra cui il premio Save the Planet, per un totale di 10mila euro. Le opere vincitrici entreranno a far parte della Collezione EneganArt e, come per tutti i finalisti, saranno pubblicate nel catalogo ufficiale dell’edizione.

Per questa edizione la Giuria è composta da Maria Dompè, artista ambientale e Presidente di Giuria, Alessandro Romanini, critico e docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Riccardo Lami, Coordinamento programma e development Fondazione Palazzo Strozzi, Patrizia Cammeo, Co-fondatore Gruppo UFO, architettura radicale, Michele Levati, Architetto Lombardini 22, Giovanni Pucci, Amministratore delegato e socio co-fondatore Enegan Spa, Elena Stoppioni, Presidente Save The Planet Aps, Gabriele Chianese, Direttore LIS10 Gallery.

Nel celebrare il decennale del progetto, le parole del presidente di Enegan, Andrea Guarducci, sottolineano la visione che ha guidato l’iniziativa fin dall’inizio: «EneganArt rappresenta uno di quei progetti e di quelle iniziative che in Enegan sosteniamo con grande convinzione. Un’iniziativa come EneganArt va a supportare artisti che altrimenti non avrebbero modo di emergere e, anche grazie al nostro supporto, possono trovare visibilità ed una strada per affermarsi. Questo è senza dubbio l’aspetto che più ci sta a cuore. L’edizione del 2025 ha un valore speciale perché abbiamo iniziato dieci anni fa e abbiamo dimostrato di crederci concretamente».

Una prospettiva ribadita anche da Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del concorso, che ricorda come la mostra offrirà per la prima volta una selezione della collezione permanente EneganArt, ripercorrendo così un decennio di progetti, collaborazioni e scoperte.